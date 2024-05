Ścieżki nordic walking w woj. lubuskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 maja. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. lubuskim można uprawiać prawie wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania ścieżek polecanych przez innych mieszkańców. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 popularne ścieżki nordic walking w woj. lubuskim. Na każdy weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, co przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. lubuskim

Jakie trasy nordic walking w woj. lubuskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 popularne szlaki nordic walking w woj. lubuskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. lubuskim ma być od 14°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 30%. W niedzielę 19 maja w woj. lubuskim ma być od 13°C do 23°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: 2 Ultramaraton do Gorących Źródeł Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,17 km

Czas trwania marszu: 16 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 164 m Haramac poleca tę trasę na marsz

2 edycja towarzyskiego ultramaratonu do Gorących Źródeł w Uniejowie.

START: 8:00 18 lutego sobota - rynek w Aleksandrowie Łódzkim

META: o 14:00 w Termach Uniejów Impreza w formule ZERO: ZERO opłaty startowej i zgłoszeń

ZERO świadczeń na trasie

ZERO ścigania Tempo konwersacyjno-towarzyskie 6:00 - 6:30 min/km = ~9km/h = ~6h na cały dystans łącznie z przerwami. Trasa: 75% asfalt / 25% szuter Wiemy, że nie każdy ma ochotę na nasze towarzystwo przez tak długi czas, dlatego proponujemy krótsze opcje z metą w Uniejowie: START w Dalikowie = 30 km biegu

START w Turze = 18 km biegu

START w Uniejowie i wybiegnięcie nam naprzeciw = dowolna liczba km

Planujemy jak w poprzednim roku zorganizować transport bagaży ze startu na metę oraz autobus powrotny z Uniejowa po moczeniu około godz. 16.00 - 17:00.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Nad Wisłą Początek trasy: Lubsko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,59 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podejść: 171 m

Suma zejść: 138 m Fotoimpresje poleca tę trasę Dość łatwa wycieczka piesza, miejscami nad sama rzeką nie przedeptane ścieżki z pokrzywami sięgającymi ramion sprawiają trochę trudności.

Ślad przez Wisłę to przepłynięcie i powrót promem, a skręciliśmy tam na obiad :)

Prom kursuje w okresie wakacyjnym codziennie, w Czerwcu i Wrześniu w weekendy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Lubska

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Włóczykije Pojezierza Myślibórz "Historyczna wahadłowa" Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,06 km

Czas trwania marszu: 1 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Amatorom nordic walking trasę poleca Marsch

Trasa wahadłowa, prowadzi po północnych peryferiach Myśliborza. W pobliżu możliwość spotkania obiektów z najnowszej historii Myśliborza, wydarzeń przedwojennych i wojennych, oraz najstarszych sprzed 2500 lat, bo tyle liczy historia grodziska, którego budowę rozpoczął lud kultury łużyckiej.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Województwo Lubuskie: Nordic Walking wśród Win i Miodu

Województwo lubuskie to doskonałe miejsce dla miłośników nordic walkingu. Na trasach nordic walking możesz odkryć urok Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, który prowadzi przez winnice i pasieki. nordic walking to nie tylko sport, ale także okazja do zwiedzania fascynujących miejsc.

Odwiedź Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, z status Światowego Geoparku UNESCO. Czekają tu również obiekty sakralne, takie jak Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie czy opactwo cysterskie w Gościkowie-Paradyżu. Dla miłośników historii polecamy Międzyrzecki Rejon Umocniony, zamki, pałace i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Odkryj piękno Lubuskiego podczas spacerów z kijkami! Atrakcje w lubuskiem.