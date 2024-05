Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 11 - 12 maja? Pomysły na jednodniowy wypad

Myślisz nad trasę rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim warto wybrać w weekend.

Rowerem w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. lubuskim ma być od 13°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 36%. 🚲 Trasa rowerowa: Niedzielna trasa Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,27 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 481 m

Suma zjazdów: 1 498 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Niedzielna trasa to wycieczka do lasu w okolicach Bogdańca. Piękne tam są lasy lecz pogoda nie daje nam możliwości bliżej nam ich poznać. Tygodniowa odwilż skutecznie rozmiękczyła drogi leśne przez co nie są one dziś zbytnio przejezdne ;) Nadleśnictwo Bogdaniec – nadleśnictwo należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, położone jest w jej południowo-zachodniej części, w całości w województwie lubuskim. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski oraz gminy powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Witnica, Lubiszyn, Kłodawa. Graniczy od północy z Nadleśnictwem Różańsko, od wschodu z Nadleśnictwem Kłodawa, od południa z Nadleśnictwem Lubniewice i Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, a od zachodu z Nadleśnictwem Dębno.

🚲 Trasa rowerowa: zima Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,14 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 673 m

Suma zjazdów: 737 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Pierwszy dzień długiego weekendu. Śniegu dosypało, a w lesie zrobiło się naprawdę pięknie. Większość trasy prowadzi drogami leśnymi, śniegu na drodze do kostek, a temperatura -4°C. Piękno przyrody sowicie wynagrodziło nam dzisiejszą mini wycieczkę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Porzecze-Kłosów Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 806 m

Suma zjazdów: 1 822 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Piątkowy wypad z Dębna nad Odrę do Porzecza. Trasa rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy: Dębno, Dargomyśl, Chwarszczany, Gudzisz, Namyślin (za Namyślinem skusiłem się na Janosikową polanę), Porzecze, Kłosów, Kurzycko, Mieszkowice, Sitno, Wysoka, Oborzany, Dębno.

Rodzaj dróg na trasie mieszany: asfalt, drogi leśne, piaski. Dziś warunki do jazdy mam ciężkie wieje silny wiatr w twarz.

W Porzeczu znajduje się zespół przyrodniczo – krajobrazowy "Porzecze". Piękno tutejszej przyrody warto podziwiać o każdej porze roku, nie tylko latem.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dolina Świergotki Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 702 m

Suma zjazdów: 1 679 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30

pierwsza jesienna wycieczka rowerowa do Rezerwatu Dolina Świergotki. Pogoda na trasie mi dopisała i sporo atrakcji po drodze. Trasa godna polecenia. Dolina Świergotki wchodzi w skład Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Całą trasę streszczę w jednym słowie Mega!

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Turek "ZDROJKI" Trasa nr 3 rowerowo-piesza (czerwony) - część Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,83 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 2 383 m

Suma zjazdów: 2 412 m Rowerzystom trasę poleca Zygonm

Część ścieżki dydaktycznej ZDROJKI nr 3 oznaczona na przewodnikach kolorem czerwonym, biegnąca do pomnika zamordowanych żołnierzy AK z oddziału "Groźny". Powrót przez las do punktu startowego. Całą trasa prowadzi głównie granicą polno-leśną oraz w terenie leśnym. Można obejrzeć suche parowy w lesie Zdrojki, pomnik żołnierzy AK oraz punkty dydaktyczne nr: 5,4,9. W parowach miejscami rower trzeba przenosić

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dąbroszyn- Witnica Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Kys30 poleca tę trasę Dąbroszyn

Wieś początkowo powstała jako osada w XII w. Kolejno znajdowała się w rękach templariuszy, joanitów i prywatnych właścicieli.

W XIX wieku Dąbroszyn, zwany wówczas Tamsel, był częstym miejscem wycieczek kostrzyńskich mieszczan. W parku dolnym zachował się najokazalszy z dąbroszyńskich pomników - obelisk zwieńczony figurą Wiktorii - bogini zwycięstwa. Pomnik, dzieło Christiana Raucha, powstał w 1840, w setną rocznicę koronacji Fryderyka Wielkiego. Fryderyk Wielki bywał za młodu w tym parku jako gość Luisy Eleonory - żony ówczesnego właściciela majątku, pułkownika Adama Friedricha von Wreecha. W parku górnym oprócz wymienionej wyżej Świątyni Cecylii zachował się obelisk poświęcony Henrykowi Pruskiemu - bratu Fryderyka Wielkiego.

Witnica:

Nazwa Witnica pochodzi od słowa wić, witka, czyli gałązka wierzbowa lub rodzaj wierzby. Najstarsza wzmianka o Witnicy pochodzi z 1262 r., w którym to roku ówczesna wieś rybacka Witze przeszła z rąk templariuszy pod bezpośrednie panowanie margrabiów brandenburskich. Od 1300 r. należała do cystersów z Mironic. W 1539 r. była w posiadłościach panujących Hohenzollerów. W czasie wojny trzydziestoletniej uległa niemal doszczętnemu zniszczeniu.

Rybacka wieś stopniowo zmieniała się w bardziej uprzemysłowioną miejscowość. Od XVI do poł. XIX w. na rzeczce Witnie pracował młyn papierniczy. W połowie XVIII w. założono hutę żelaza wykonującą zamówienia dla wojska oraz manufakturę sukienniczą, zlikwidowaną po wojnie siedmioletniej. W drugiej połowie XVIII w. w wyniku przeprowadzonej melioracji bagien Kotliny Gorzowskiej oraz regulacji Warty i jej pogłębieniu – powstało w okolicy kilka nowych wsi, co podniosło rangę gospodarczą Witnicy jako osady handlowej. W tym samym czasie wytyczono trasę Królewskiej Poczty Pruskiej łączącej Berlin z Królewcem. Po wybudowaniu Kolei Wschodniej w 1857 r. do nazwy Vietz zaczęto dodawać człon Ostbahn. Zbudowanie kolejowej stacji przyczyniło się do wzrostu znaczenia Witnicy jako osady przemysłowej. Odlewnia armat i kul przekształciła się w fabrykę maszyn, powstało 6 cegielni, fabryka kafli, mebli, krochmalu, działały 4 tartaki, 3 młyny wodno-elektryczne i 3 wiatraki. Właśnie w Witnicy wykonano elementy do budowy pierwszej pruskiej (i jednej z pierwszych w świecie) maszyny parowej. Witnica to także silne tradycje browarnicze. Już za panowania cystersów warzono tu piwo, a w 1848 r. powstał browar, który z powodzeniem działa do dziś jako jedyny browar w województwie lubuskim

Przez wieki osada nabrała charakteru miejskiego, co w 1935 r. zaowocowało przyznaniem jej praw miejskich. Liczyła sobie wtedy 6500 mieszkańców. Po II wojnie światowej Witnica znalazła się w granicach Polski. Miejscową ludność przesiedlono do Niemiec, a w ich miejsce osiedlili się repatrianci, głównie z Kresów. Początkowo Witnica leżała w województwie poznańskim, później w zielonogórskim, po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. weszła w skład województwa gorzowskiego, a obecnie leży w powiecie gorzowskim ziemskim w województwie lubuskim. Jako gmina liczy sobie 13 tys. mieszkańców, z czego 7 tys. żyje w samej Witnicy. Na przełomie XX i XXI w. miasto silnie się rozwinęło, powstała Witnicka Strefa Przemysłowa z fabrykami inwestorów z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Holandii, wybudowano obwodnicę, nowy blok oczyszczalni z siecią kanalizacji i wodociągu, powstało Regionalne Centrum Ratownictwa łączące policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne w jednym obiekcie oraz nowe przedszkole miejskie, jedno z najnowocześniejszych w województwie.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Niemiec Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 156,01 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 315 m

Suma zjazdów: 2 269 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Jedna z lepszych zeszłorocznych wycieczek po stronie Niemieckiej :) Wycieczkę przygotował i poprowadził Jarek Bitwa o wzgórza Seelow – część operacji berlińskiej, była to jedna z ostatnich regularnych bitew Wehrmachtu. Walki trwały od 16 do 19 kwietnia 1945. Blisko milion żołnierzy radzieckich z 1. Frontu Białoruskiego, dowodzonych przez marszałka Gieorgija Żukowa i 78 556 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego gen. Stanisława Popławskiego, zaatakowało pozycje zwane "bramą do Berlina". Przeciwstawiło im się około 110 000 żołnierzy niemieckiej 9 Armii, dowodzonych przez generała Theodora Busse, w ramach Grupy Armii Wisła. Bitwa na wzgórzach Seelow często jest włączana jako fragment bitwy o Odrę i Nysę, ale to w okolicach wzgórz Seelow rozegrały się najcięższe walki. Sama bitwa o Odrę i Nysę była początkiem operacji berlińskiej, a w jej konsekwencji doszło do bitwy pod Halbe.

Buckow:

W XIII wieku część ziemi lubuskiej wraz z obszarem Bukowa została nadana cystersom ze Śląska przez księcia krakowskiego i śląskiego Henryka Brodatego. W 1249 ziemia lubuska została utracona przez rozbitą dzielnicowo Polskę i po trzyletniej rywalizacji arcybiskupów Magdeburga i Marchii Brandenburskiej znalazła się w całości pod panowaniem Marchii. Najstarsza zachowiana wzmianka o miejscowości pod nazwą Buchowe pochodzi z 1253 roku. W latach 1373–1415 wraz z Marchią Brandenburską Buków znajdował się we władaniu Królestwa Czech. Mimo utraty ziem przez Polskę Buków jeszcze do 1424 wraz z diecezją lubuską był podporządkowany metropolii gnieźnieńskiej. 17 kwietnia 1432 miasto zostało zniszczone przez najazd husytów. W 1550 roku zostały potwierdzone prawa miejskie Bukowa. Pod koniec XVII wieku w mieście powstał pałac i park w stylu barokowym, przebudowany w XIX wieku w stylu klasycystycznym. W 1688 właścicielem majątku został Heino Heinrich von Flemming. Buków pozostał w posiadaniu rodu Flemmingów do 1945.

W 1701 miasto zostało częścią Królestwa Prus, a w 1871 zjednoczonych Niemiec. Po II wojnie światowej w 1945 Buckow wraz z położoną na zachód od Odry częścią ziemi lubuskiej znalazło się w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (wschodnia część po 696 latach powróciła w granice Polski). W 1948 rozebrano bukowski pałac. W latach 1949–1990 część NRD. Współcześnie Buckow jest najmniejszym miastem na obszarze historycznej ziemi lubuskiej.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bolimowski Park Krajobrazowy Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,47 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 523 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Roku Początek z Suchej Zyrardowskiej. Pętla do Międzyborów, zahaczając o rzekę Rawkę, a także o pałac w Radziejowicach. Trasa łatwa i przyjemna, głównie prowadzi po szlakach, których w tej okolicy jest bardzo dużo i są dobrze oznakowane.

🚲 Trasa rowerowa: Doliną rzeki Krzny do ujścia do Bugu Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,18 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 157 m

Suma zjazdów: 1 098 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Sowa.jakub1 Krajoznawcza trasa z Białej Podlaskiej do Nepli nad Bugiem. Szlak wiedzie wzdłuż rzeki Krzny, po obu stronach. Przepiękna przyroda, bogactwo krajobrazów, urozmaicone drogi oraz wiele ciekawych obiektów zabytkowych na trasie. Zobaczymy piękną drewnianą architekturę mijanych wsi, piękne kościoły w Malowej Górze, Neplach, wiele pomników i krzyży przydrożnych, zespół pałacowo-parkowy w Neplach, tzw. "kamienne baby" - tajemnicze stare kamienie w formie krzyża oraz wiele innych. Celem trasy jest ujście rzeki Krzny do rzeki Bug, na terenie pięknego rezerwatu "Szwajcaria Podlaska", znajdującego się w obszarze parku krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek. Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,07 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 214 m

Suma zjazdów: 1 220 m Rowerzystom trasę poleca Sowa.jakub1 Trasa o długości ok. 48 km na południowy zachód od Białej Podlaskiej. Szlak urozmaicony krajobrazowo, jedziemy przez lasy, pola, łąki, wzdłuż rzeczki Rudka i jej dopływów. Pokonujemy kilka mostków na nich.

Po drodze zobaczymy kilkanaście drewnianych krzyży z różnych epok oraz przydrożne kapliczki w tym słynne Nepomuki. W Witorożu piękna modrzewiowa dawna cerkiewka unicka z 1739 r. oraz drewniana chata kryta strzechą (ruina). W Leszczance groby powstańców AK oddziału "Zenona". W Lesie Grabarka groby pomordowanych mieszkańców Białej Podlaskiej i okolic przez Niemców w czasie II Wojny Światowej.

Drogi pół na pół asfalt i grunt. W niektórych fragmentach dość grząski piach lub podmokły teren.

Lubuskie zaprasza na dwukołową przygodę!

Województwo lubuskie kryje wiele urokliwych miejsc, które warto odkryć na rowerze. Malownicze jeziora, zabytkowe ruiny, parki, lasy i panoramy miast — to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na rowerzystów. Pierwsza propozycja to ścieżka w okolicach Kopalni Babina. Ta malownicza trasa obfituje w przepiękne widoki. Kolejna propozycja to rowerowy wypad dookoła Jeziora Lubniewsko, które łączy się z Lubiążem. Trasa ta gwarantuje relaksującą podróż i wspaniałe widoki na jezioro i okoliczną przyrodę. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów mamy trzecią propozycję-trasę granic Zielonej Góry. To ponad 100-kilometrowa wyprawa, która wiedzie nowymi granicami miasta. Województwo lubuskie pełne jest niespodzianek dla rowerzystów, a każda z proponowanych tras zapewni niezapomniane chwile i pełnię przygody na dwóch kółkach.