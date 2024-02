Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego? Pomysły na jednodniowy wypad

Wycieczki rowerowe po woj. lubuskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 lutego w woj. lubuskim ma być od 4°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 34%. W niedzielę 25 lutego w woj. lubuskim ma być od 3°C do 12°C. Nie powinno padać.

Początek trasy: Międzyrzecz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,49 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 670 m

Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Międzyrzecki Rejon Umocniony kojarzy się nam zazwyczaj z bunkrami i labiryntem podziemnych korytarzy. Tymczasem to też konstrukcje wodne, które wykorzystywały liczne na tym obszarze przeszkody wodne. Dla zapewnienia wojskom możliwości manewru , a więc łatwego likwidowania przeprawy oraz przywracania komunikacji, budowano mosty zwodzone.

Na dzisiejszej trasie mijaliśmy trzy mosty forteczne wchodzące w skład MRU. Most na rzece Jeziorana i w Starym Dworku to mosty obrotowe, natomiast most w Bledzewie to most przechylno - przesuwny.

