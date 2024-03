Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 30 - 31 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w woj. lubuskim ma być od 9°C do 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 24 marca w woj. lubuskim ma być od 2°C do 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 52%. 🚲 Trasa rowerowa: Na grilla do Hubertówki Początek trasy: Gorzów Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,59 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 065 m

Suma zjazdów: 1 110 m Trasę dla rowerzystów poleca Deiv Trasa przebiega w pobliżu malowniczej rzeczki Srebrnej, do Kłodawy obok plaży nad Jeziorem Kłodawskim. Dalej szlakiem rowerowym czerwonym i czarnym do Łośna, skręcamy na szlak zielony w kierunku Mszańca do drogi brukowanej skręcamy w prawo do szlaku konnego. Szlakiem konnym do Hubertówki, dalej prosto do drogi asfaltowej i w prawo miejscowość Lipy (Lubociesz), jezioro Lubie.Dalej drogą w kierunku Kłodawy do szlaku żółtego i skręcamy do leśniczówki Dzicz, dalej szlakiem żółtym do Kłodawy i kierunek Gorzów Wlkp.

🚲 Trasa rowerowa: Biała Podl.-Serpelice Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 50 m

Suma zjazdów: 72 m Rowerzystom trasę poleca Adi1210

Trasa przejazdowa z Białej Podlaskiej do letniskowej miejscowości Serpelice położonej w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu".Na całości asfalt o różnej jakości.Trasa łatwa tylko pod koniec przed samymi Serpelicami zjazd ze stromej góry.Polecam.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Kozienicka - Kozienice Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,94 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 401 m

Suma zjazdów: 404 m Trasę dla rowerzystów poleca Klub_Eskapada Trasa łatwa, w większości wiodąca po leśnych ścieżkach. Tylko trudno znalezć czerwony szlak rowerowy, którego w zasadzie w terenie nie ma.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Żmigród - Rezerwat Stawy Milickie Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 3 135 m

Suma zjazdów: 3 138 m Trasę dla rowerzystów poleca Wielogorski

Ze Żmigrodu żółtym szlakiem rowerowym (Szlak Doliny Baryczy) do Rudy Sułowskiej, następnie czerwonym i zielonym (R-9) do Jazu Niezgoda. Ostatnia prosta to asfalt z Książecej Wsi do Żmigrodu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Gorzów Wielkopolski: po okolicznych lasach i jeziorach Początek trasy: Gorzów Wielkopolski

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 168 m

Suma zjazdów: 179 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Jury21 Dość długa trasa z Gorzowa Wielkopolskiego wokół okolicznych jezior i lasów. Niektóre odcinki wiodą przez brukowane drogi leśne, lecz w większości jedziemy po zwykłych drogach gruntowych. W kilku miejscach przecinamy drogi asfaltowe gdzie należy zachować ostrożność.

🚲 Trasa rowerowa: Siekierki Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 95,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 181 m

Suma podjazdów: 2 180 m

Suma zjazdów: 2 199 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Wycieczka z Dębna do Siekierek przez pola, lasy i drogi asfaltowe. Ciekawa trasa o średnim stopniu trudności najbardziej dokuczliwe na trasie są drogi polne między Dargomyślem a Wysoką i Wysoką a Sitnem. Drogi te wysypane są tłuczniem i jazda po nich nie należy do komfortowych. Jednakże jest to trasa dość malownicza krajobrazowo i warto się wybrać na te tereny.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Łąkomin Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 450 m

Suma zjazdów: 1 431 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Przebieg trasy: Dębno, Więcław, Łąkomin, Barnówko, Więcław, Dębno. Większość dróg na trasie przebiega przez tereny leśne, stan dróg w lesie różny od piaszczystych do wysypanych tłuczniem. Najtrudniejsze odcinki trasy to drogi leśne przebiegające po byłych zrąbach.

🚲 Trasa rowerowa: Piątkowisko - Żytowice - Markówka Początek trasy: Wschowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 656 m

Suma zjazdów: 654 m Karnik poleca tę trasę rowerzystom Trasa na poobiedni spacerek. Trochę lasu, trochę pól i dróg przez wsie, bardzo przyjemna. Większość utwardzona, częściowo asfalt, niewielkie odcinki leśnych ścieżek.

🚲 Trasa rowerowa: Pabianice-Wymysłów-Poleszyn-Orpelów Początek trasy: Wschowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 1 720 m

Suma zjazdów: 1 732 m Karnik poleca tę trasę Piękna trasa na niedzielną przejażdżkę. Praktycznie cała droga jest twarda, nieliczne kilkudziesięciometrowe odcinki piasku nie stanowią problemu.

🚲 Trasa rowerowa: Trutwiniec Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 104,48 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 745 m

Suma zjazdów: 745 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30

Majówkowa trasa do Siekierek i Cedyńskiego Parku krajobrazowego. Dziś postanowiliśmy odwiedzić nie istniejącą już dziś osadę Trutwiniec. Najciekawszymi obiektami które możemy w niej zobaczyć są ruiny średniowiecznego młyna i ruiny przedwojennej kruszarni.

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego.

Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Lubuskie zaprasza na dwukołową przygodę!

Województwo lubuskie kryje wiele urokliwych miejsc, które warto odkryć na rowerze. Malownicze jeziora, zabytkowe ruiny, parki, lasy i panoramy miast — to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na rowerzystów.

Pierwsza propozycja to ścieżka w okolicach Kopalni Babina. Ta malownicza trasa obfituje w przepiękne widoki. Kolejna propozycja to rowerowy wypad dookoła Jeziora Lubniewsko, które łączy się z Lubiążem. Trasa ta gwarantuje relaksującą podróż i wspaniałe widoki na jezioro i okoliczną przyrodę. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów mamy trzecią propozycję-trasę granic Zielonej Góry. To ponad 100-kilometrowa wyprawa, która wiedzie nowymi granicami miasta. Województwo lubuskie pełne jest niespodzianek dla rowerzystów, a każda z proponowanych tras zapewni niezapomniane chwile i pełnię przygody na dwóch kółkach.