Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 06 stycznia w woj. lubuskim ma być od 3°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 44%. W niedzielę 07 stycznia w woj. lubuskim ma być od 1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 32%. 🚲 Trasa rowerowa: Mikroregion Chazy i Stawy Milickie Początek trasy: Szlichtyngowa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,03 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 225 m

Suma zjazdów: 144 m Trasę dla rowerzystów poleca Plantmar

Mikroregion Chazy to obszar w dorzeczu Orli, teren osadnictwa śląskiego z XVI-XVII w. Chazacy - potomkowie osadników śląskich do dziś zachowali swą odrębność w kulturze i gwarze. Obecnie zamieszkują kilka wiosek skupionych wokół Zielonej Wsi.

Trasa jest kontynuacją szeregu moich wypraw wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej, tak więc i tym razem fragmentami przebiega jej śladem odkrywając to, co pozostało do naszych czasów. Najczęściej to kamienie rzadziej słupki graniczne oraz budynki niemieckiej straży granicznej (Czarny Las, Gatka) ale natrafić też można na dobrze zachowane zapory drogowe w okolicy dawnej karczmy Zielony Jeleń.

Trasa łatwa dla tych, którzy nie stronią od jazdy polnymi drogami, niebyt przydatna dla rowerów miejskich i szosowych. Teren płaski, miejscami przejezdne łachy piasku. Połowa dystansu asfaltem.

Już na terenie Dolnego Śląska (za Gatką) mamy okazję poznać bogatą przyrodę tych okolic przejeżdżając wzdłuż rezerwatów Stawy Milickie (kompleks Radziądz) i Olszyny Niezgodzkie (obie drogi asfaltowe). Żółta Droga na południe od Niezgody utwardzona. Warto odwiedzić czatownię do obserwacji ptaków nad stawem Niezgoda oraz wieżę obserwacyjną nad Starym Stawem. W drodze powrotnej można zwiedzić zabytki Sarnowy oraz przystanąć nad grobem przywódcy Powstania Styczniowego - Stefana Bobrowskiego przy kościele w Łaszczynie. Teren bardzo ubogi w placówki gastronomiczne.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ciekawe podlasie 1 Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 20 m

Suma podjazdów: 75 m

Suma zjazdów: 75 m Maja121212 poleca tę trasę Dawny park dworski Terebela Ludwinów zespół dworski

3.Stara Bordziłówka cmentarz Zespół dworski droblin

5.Bukowice cerkiew unicka Bukowice wiatrak Nosów -wiatrak i cerkiew Nosów dwór Leśna klasztor

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Gorzów Wielkopolski: po okolicznych lasach i jeziorach Początek trasy: Gorzów Wielkopolski

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 168 m

Suma zjazdów: 179 m Trasę dla rowerzystów poleca Jury21 Dość długa trasa z Gorzowa Wielkopolskiego wokół okolicznych jezior i lasów. Niektóre odcinki wiodą przez brukowane drogi leśne, lecz w większości jedziemy po zwykłych drogach gruntowych. W kilku miejscach przecinamy drogi asfaltowe gdzie należy zachować ostrożność.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Gorzowie Wielkopolskim

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Stu Jezior Początek trasy: Trzciel

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,05 km

Czas trwania wyprawy: 6940 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 635 m

Suma zjazdów: 602 m Trasę dla rowerzystów poleca Rattusnorvegicus

SZLAK STU JEZIOR Dystans: ok. 110 km

Trudność: przeważnie szosy o małym natężeniu ruchu; kilka piaszczystych odcinków

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak czarny)

Początek szlaku: Poznański Węzeł Rowerowy, skrzyżowanie ul. Baraniaka i Jana Pawła II.

Koniec szlaku: Międzychód

Szlak Stu Jezior to jeden z pierwszych szlaków rowerowych w Wielkopolsce (powstał w 1999 r.). Bezsprzecznie jest to jedna z najpiękniejszych widokowo tras. Wiedzie w kierunku Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, jednego z ulubionych wśród mieszkańców Poznania regionów letniskowych. Trasa połączona jest z międzynarodowym szlakiem rowerowym R-1 (Calais - Sankt Petersburg). Co warto zobaczyć: KIEKRZ - do niedawna wieś, obecnie dzielnica letniskowa Poznania. Późnobarokowy kościół św. Michała z II poł. XVIII w. Nad pobliskim jez. Kierskim liczne przystanie żeglarskie, ośrodki wczasowe i kąpielisko. SOBOTA - późnogotycki kościół Narodzenia NMP z pocz. XVI w. z barokową fasadą z końca XVIII w.

PAMIĄTKOWO - duży zakład ogrodniczy z sadami jabłoniowymi. Na wschodnim brzegu rynnowego jez. Pamiątkowskiego - kąpielisko oraz pole biwakowe. BABORÓWKO - pałac eklektyczny z końca XIX w., dziś pensjonat jeździecki. SZAMOTUŁY - Dawny zamek Nałęczów Szamotulskich z 2 poł. XV w., przebudowany w pocz. XVI w przez Górków. Gotycki kształt odzyskał w latach 1976-89. Muzeum z wyposażeniem wnętrz zamkowych z XVI - XVIII w., bogata kolekcja ikon. W jednej z oficyn zamkowych z końca XVIII w. - muzeum ze zbiorami etnograficznymi.

Tzw. Baszta Halszki z XVI w. nazwana imieniem córki wojewody poznańskiego Łukasza Górki - Halszki z Ostroga, więzionej tu przez okrutnego ojca. W pobliskim spichrzu z XIX w. - wystawa archeologiczna z przedmiotami, pochodzącymi z terenów budowy gazociągu jamalskiego. OSTRORÓG - miejsce pochodzenia Jana Ostroroga (ok. 1436 - 1501), wojewody poznańskiego, publicysty politycznego, autora dzieła "O urządzeniu Rzeczypospolitej". Późnogotycki kościół NMP Wniebowziętej z 1 poł. XV w., obecnie barokowy (przebudowa - 2 poł. XVIII w.).

ZAJĄCZKOWO - na półwyspie nad jez. Zajączkowskim - późnobarokowy dwór z końca XVIII w., najprawdopodobniej zbudowany w miejscu dawnego grodu obronnego. Rozbudowany na pocz. XX w., w latach 80-tych XX w. przekształcony w ośrodek wypoczynkowy poznańskiego kuratorium oświaty. ŁŃŻECZKI - zabudowania folwarczne z 2 poł. XIX w oraz dwór z pocz. XX w. Na polodowcowym wzniesieniu przy drodze do Pniew - punkt widokowy, powstały w 1994 r. CHRZYPSKO WIELKIE - późnogotycki kościół św. Wojciecha z pocz. XVII w. z drewnianym stropem i wystrojem wnętrza z przełomu XVII/XVIII w. Taka sama nazwę, jak wieś, nosi także pobliskie jezioro. SIERAKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY - utworzony w 1991 roku w celu ochrony krajobrazu polodowcowego wschodniej części pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego. Liczne moreny, wydmy, jeziora, rzeczne doliny i ciekawe przyrodniczo lasy. Na północ od Warty przeważają wydmy Puszczy Noteckiej porośnięte lasem sosnowym, na południe - mocno zróżnicowany teren, pocięty głębokimi rynnami jeziornymi, pokryty lasami bukowymi i mieszanymi. Ciekawe rezerwaty przyrody.

SIERAKÓW WIELKOPOLSKI - opis - patrz: foto CHALIN - opis - patrz: foto KAMIONNA - gotycki kościół Narodzenia NMP z końca XV w., jednonawowy, z dzwonnica w formie wieży. Od strony wschodniej - ciekawy, trójkondygnacyjny, bogato dekorowany szczyt. MIŃDZYCHÓD - opis - patrz: foto

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- stanowice Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 527 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Stanowice

Wieś położona w gminie Bogdaniec powiatu gorzowskiego. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1300 roku(Steneviz), kiedy to margrabia Albrecht III nadaje wieś klasztorowi cystersów w Mironicach. W tym okresie prawdopodobnie lenno posiadała rodzina von Stennewitz. W 1337 roku Stanowice wymienione w Księdze ziemskiej jako Stennewitz oraz rody posiadające majątki na terenie wsi: von Winningen, von Perwenitz, von Dorn(m)stedt. W 1350 roku część gruntu należy do kolegiaty myśliborskiej, które otrzymała po Henningu von Perwenitz. W 1362 roku ziemię we wsi posiada Piotr Mörner. Wymieniany również Kuno i Siegfried von Winningen. Około 1455 roku dobra we wsi posiadają rodziny von der Marwitz oraz von Horker. W 1490 wymieniony Hans von der Marwitz, a w 1492-1493 Henning von der Marwitz oraz: Hans(1499), Otto(1517), Asmus(1560), prawdopodobnie budowniczy dworu. W 1560 roku część wsi posiada Asmus von Schӧnebeck z Dolska, który swoją część przekazuje braciom Joachimowi i Asmusowi von Schӧnebeck. Ta część majątku znalazła się w posiadaniu rodu von der Marwitz. W 1658 roku właścicielem majątku jest pułkownik Joachim II von der Marwitz, syn Hansa i Anne von der Goltz. W 1718 roku właścicielem wsi jest Karl Friedrich von der Marwitz. W 1741 roku dobra są w posiadaniu Hansa Ehrenreicha von Glӧden, późniejszego właściciela huty szkła. W 1754 roku z powodu kłopotów finansowych sprzedaje majątek kapitanowi Georgowi Achazemu von Horker. W 1763 roku za 60000 talarów majątek zakupił Wilhelm Gottfried Bayer(1724-+1780), właściciel majątków w Baczynie, Wysokiej i Zosinku, nobilitowany w 1777 roku. Po jego śmierci majątek w rękach dzieci: Friedricha Johanna Gottlieba von Bayer(1747-+1823), Sophie Friederike Wilhelmine von Eckenbrecher(1755-+1810) i Amalie Gottfriede von Scheidt. W 1800 roku dobra zastawione na rzecz bawarskiego domu panującego. W 1804 roku dobra zakupione przez Karla Ferdinanda von Empich z Meklemburgii, nobilitowanego w 1794 roku. Po bezpotomnej śmierci Karla Ferdinanda von Empich w 1835 roku zapisem testamentowym dobra otrzymał zarządca majątku, Martin GottliebTreichel(1779-1848). Kolejnym właścicielem był Karl Wilhelm Emil Rudolph Treichel(1827-1898). Od 1889 roku również właściciel Lubna, ożeniony z Clare Ernestine Auguste von Bayer(1831-+1908). W 1898 właścicielem dóbr zostaje Georg Treichel(1861-+1931). Ostatnim właścicielem majątku był kapitan Friedrich Karl Treichel(1894-+1945) ożeniony z Helene z domu von Freyer. Został zastrzelony w pałacu przez żołnierzy radzieckich.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla z Dębna: odpoczynek po pracy Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 429 m

Suma zjazdów: 1 420 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Spontaniczna trasa po pracy, bo na zmęczenie najlepszy rower :) Trasa głównie asfaltowa z kilkukilometrowym odcinkiem leśnym.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Więcław-Barnówko-Ostrowiec-Różańsko-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Takie spontany są najlepsze, bo mimo tego że trasa dobrze już oklepana to zawsze znajdzie się coś nowego co przykuje uwagę :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: klapki w terenie Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 008 m Kys30 poleca tę trasę

W niedzielne dość parne popołudnie pora skoczyć w plener w klapkach, za daleko nie ma co odjeżdżać bo może się rozpadać. Ruszam z Dębna do Mostna drogą nr 183. Tuż za Mostnem dopada mnie deszcz i trzeba się schować w budce na parkingu. Gdy deszcz zelżał ruszam dalej nad jezioro Gęsi. Jezioro Gęsi jeszcze 20 lat temu nadawało się do kąpieli a obecnie to już tylko bagnisko. Ruszam z powrotem deszcz znowu zaczyna padać dojeżdżam do stawu hodowlanego rozpadało się na dobre więc chowam się pod drzewem. Dalsza droga do domu polegała na tym, by jechać lasem gdzie gałęzie mocno słaniają się na drogę a tym samych chronią od deszczu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Sosny Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 529 m

Suma zjazdów: 1 542 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka z Dębna do Sosen, nawierzchnia dróg mieszana (drogi leśne,asfalt) o umiarkowanym stopniu trudności.

Z Dębna do mosiny jedziemy drogą nr 186. Odcinki trasy leśne to dojazd z Mosiny do Sosen i z powrotem do Mosiny.

Sosny (niem. Charlottenhof) to historyczna kolonia Starych Dzieduszyc, założona jako folwark w 1771 roku przez Hansa Bogislawa von Wobeser. Po jego śmierci w 1792 roku miejscowość znalazła się w posiadaniu wdowy – Katheriny Charlotty z domu von dem Borne, na której to cześć kolonia przyjęła swoją niemiecką nazwę.

Ciekawym obiektem zabytkowym w Sosnach jest pałac wraz z przylegającym do niego parkiem. Budy­nek pałacu pochodzi z 1835 roku i zrealizowany został według projektu Neubarta. Park został założony w typie krajobrazowym w stylu angielskim. W parku znajdują się pozostałości po cmentarzu dawnych właścicieli pałacu rodziny von Klitzing. Obecnie park jest trochę zaniedbany, ale i tak warto go zwiedzić to niezwykle urokliwe miejsce.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ścinawa - Wołów Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 2 603 m

Suma zjazdów: 2 584 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Wielogorski Lokalnymi drogami przez pola, łąki, lasy, wioseczki ze Ścinawy do Wołowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Złota Polska Jesień w Dolinie Bobru Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 217,54 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 436 m

Suma podjazdów: 1 737 m

Suma zjazdów: 1 711 m Trasę dla rowerzystów poleca Pschemoo Złota Polska Jesień w Dolinie Bobru Trasę można podzielić na trzy etapy:

Dojazd z Lubina przez Chojnów, Bolesławiec i Złotoryję do Obszaru - Park Krajobrazowy Doliny Bobru - trasa łatwa, asfaltowa, drogami o małym lub umiarkowanym natężeniu ruchu. Istniej również opcja transportu koleją Dolnośląską. Zasadnicza pętla w Dolinie Bobru - drogi lokalne, szosowe, o małym natężeniu ruchu. Tu już mamy sporo pojazdów, ładnych widoków i ciekawych miejsc, wartych zatrzymania się. Ostrzyca Proboszczowska, Zamek Wleń, Zapora Pilchowice i spory podjazd przez Janówek i Chrośnicę. W jesiennej scenerii trasa przepiękna. Powrót - po minięciu Świerzawy wycieczkę można zakończyć podziwiając Organy Wielisławskie. Dojazd do miejsca startu - szosa o średnim natężeniu ruchu zwłaszcza Złotoryja- Legnica. Trasę polecam, ze względów wizualnych pętla po Dolinie Bobru to prawdziwy sztos, dla lubiących spędzić więcej czasu na rowerze (jak ja) pełna trasa też da satysfakcję.

Pozdrawiam i Szerokości

Nawiguj

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Lubuskie zaprasza na dwukołową przygodę!

Województwo lubuskie kryje wiele urokliwych miejsc, które warto odkryć na rowerze. Malownicze jeziora, zabytkowe ruiny, parki, lasy i panoramy miast — to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na rowerzystów. Pierwsza propozycja to ścieżka w okolicach Kopalni Babina. Ta malownicza trasa obfituje w przepiękne widoki. Kolejna propozycja to rowerowy wypad dookoła Jeziora Lubniewsko, które łączy się z Lubiążem. Trasa ta gwarantuje relaksującą podróż i wspaniałe widoki na jezioro i okoliczną przyrodę. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów mamy trzecią propozycję-trasę granic Zielonej Góry. To ponad 100-kilometrowa wyprawa, która wiedzie nowymi granicami miasta. Województwo lubuskie pełne jest niespodzianek dla rowerzystów, a każda z proponowanych tras zapewni niezapomniane chwile i pełnię przygody na dwóch kółkach.

