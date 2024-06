Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 8 - 9 czerwca? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe po woj. lubuskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. lubuskim ma być od 14°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 2% do 20%. W niedzielę 09 czerwca w woj. lubuskim ma być od 11°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 6% do 22%. 🚲 Trasa rowerowa: Jeziora, ostępy i grzyby Puszczy Noteckiej Początek trasy: Trzciel

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 68,71 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 332 m

Suma zjazdów: 320 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Plantmar

Na ocenę trudności wpływ miał przede wszystkim odcinek wzdłuż Jeziora Mnich znakowany czarnym szlakiem pieszym. Prowadzi leśnym bezdrożem wzdłuż szuwarów. Powalone drzewa, podtopiska i strome zbocza stanowią dużą przeszkodę nawet dla piechura. Za to możemy zapoznać się z dwoma rezerwatami przyrody: 'Mszar nad Jeziorem Mnich' i 'Cegliniec'. Główne trakty przecinające puszczę (Drezdeński i Wieleński) to komfortowe, utwardzone drogi żwirowe. Planując należy zwrócić uwagę, że dostrzegalnia ppoż z tarasem widokowym czynna jest zapewne tylko w czasie zagrożenia tj. w porze suchej. Polecam wizytę w Parku Grzybów w Piłce. Znakomity pomysł i atrakcja nie tylko dla najmłodszych. Okolica obfituje w grzyby. Gęsto rozmieszczone punkty biwakowe. Drogi asfaltowe o małym ruchu. Korzystałem z map: Miasto i gmina Sieraków (Topmapa, 1:60 000) oraz Miasto i gmina Wieleń (Topmapa, 1: 60 000).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - Łagów Początek trasy: Międzyrzecz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 66,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 749 m

Suma zjazdów: 748 m Pyzatek poleca tę trasę rowerzystom Cisy Łagowsko-Sulęcińskie rosną na powierzchni 1,66 ha. Zinwentaryzowano tu ponad 150 osobników, z których najokazalsze mają pokrój drzewiasty, mocno rozgałęziony. Wiek najstarszych drzew ocenia się na 130-150 lat.

Cisy zostały tu wprowadzone sztucznie, o czym świadczą wyraźnie zachowane rzędy najstarszych drzew. Jednak sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne pozwalają im rozmnażać się i młodsze osobniki pochodzą już z naturalnego odnowienia, drogą zoo-chorii, tzn. rozsiewane są przez ptaki.

Bukowiec – najwyższe wzgórze Pojezierza Łagowskiego o wysokości 227,0 m n.p.m.

Skansen maszyn rolniczych w Jemiołowie powstał w 2006 r. z inicjatywy p. Mirosława Chochoła. Pierwszą odrestaurowaną i wystawioną maszyną była koparka do ziemniaków.

W kolejnych latach przybywało maszyn i w chwili obecnej znajduje się, m.in. maselnica, prasa do wyciskania sera, wialnia, młockarnia, wozy konne i wiele innych. Maszyny stoją na wolnym powietrzu w centrum Jemiołowa. Wstęp wolny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Międzyrzecza

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- trening w klapkach Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 057 m

Suma zjazdów: 1 083 m Kys30 poleca tę trasę

Wycieczka z Dębna w terem przy 30-to stopniowym upale w las. Początek trasy w Dębnie udaję się do Mostna brukiem drogą nr 183. Po minięciu Mostna około 1,5 km skręcam w las i tu zaczyna się jeden z kilku gorszych odcinków na trasie przede mną około 4 km piachu, później około 2 km tłucznia i jestem przy jeziorze Wielkim. Dojeżdżam do lustra wody i kieruję się wzdłuż linii brzegowej do plaży po drodze mijam źródełko. Ścieżka wzdłuż linii brzegowej jest trudna trzeba uważać by nie spaść ze skarpy do wody za to widoki i wrażenia są bajeczne. Plaża zaliczona więc dalej kieruję się w stronę Witnicy a po około 2 km skręcam w lewo mijam rzekę Witnę i po kilkuset metrach znów w lewo droga robi się piaszczysta około 3 km (piasek wysuszony na popiół opony o szerokości 2.1 ledwo dają rade). Przedzieram się przez piach po prawej stronie mijam jezioro Jelenie Oko, po czym po około 2 km jestem z powrotem na plaży na jeziorze Wielkim. Wracam do domu przede mną jeszcze kilka atrakcji na trasie w postaci: pokrzyw, wywrotki na piasku, borsuka i bruku :). Starczy wrażeń jak na jeden dzień

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jelenie Oko Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 169 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Piątkowa przejażdżka nad jezioro Jelenie Oko. Trasa rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy to drogi leśne od bruku do dróg piaszczystych. W lesie jest super odcinek nowej drogi przeciwpożarowej około 4 km równiutkiej nawierzchni. Profil trasy oznaczam jako średni bo o tej porze roku piaszczyste drogi są mniej dokuczliwe niż w upalne lato.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: jezioro Wielkie Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,94 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 494 m

Suma zjazdów: 1 519 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Wycieczka z Dębna nad jezioro Wielkie koło Witnicy. Przebieg trasy to głównie drogi leśne różnej jakości.

Jest niedziela, pogoda przepiękna, lecz buczenie starej niweczy plany na długą i ciekawą wycieczkę. Zamiast tego teren i jezioro Wielkie koło Witnicy. Trasa o średniej trudności sporo dróg leśnych piaszczystych może zniszczyć morale. Polecam ę trasę jak ktoś lubi piękno przyrody i nie przeszkadza mu zbytnio stan dróg.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Nadgraniczne okolice- Węgliniec DOT17 rowerem.info Początek trasy: Gozdnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 294 m

Suma zjazdów: 294 m Rowerzystom trasę poleca Dolnoslaska_OT

Najobszerniejsza z węglinieckich pętli, podobnie jak DOT14 i DOT15, jedynie szczątkowo oznakowana w terenie. W przebiegu pokrywa się w znacznej części ze ścieżką przyrodniczą "Stawy Parowskie" (obszernie opisana w DOT13) oraz fragmentem ścieżki "Śladami Dawnej Kolei" (DOT16). Zdecydowana większość trasy biegnie dobrymi duktami leśnymi, ale jest tu też parę fragmentów asfaltowych. Jazdą rozpocząć można w Węglińcu (także z dworca kolejowego). Ważnym punktem zwrotnym jest położona na północnym skraju trasy wieś Parowa.

🚲 Trasa rowerowa: Na VIII Zlot Wojowników Słowian, Bałtów i Wikingów w Mielniku Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 517 m

Suma zjazdów: 530 m Trasę dla rowerzystów poleca Sowa.jakub1 Trasa z Białej Podlaskiej do Mielnika nad Bugiem na obchody VIII Zlotu Wojowników Słowian, Bałtów i Wikingów.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: po pracy 24.07 Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 388 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30

Lipcowa przejażdżka prosto po pracy :) Lipiec długie dni, ciepło i ładna pogoda zachęcają do spontanicznych wypadów. Rodzaj trasy mieszany w 2/3 to asfalt a reszta to las :)

Pprzebieg trasy: Dębno-Bogusław-Kamień wielki-Mościce-Witnica-Mosina-Mostno-Dębno

Dane z licznika: dystans 45.12km

czas jazdy: 1:42:23

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ze Strzyżyny do Góry Kalwarii Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,23 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 223 m Fotoimpresje poleca tę trasę rowerzystom Na wycieczkę wyjechaliśmy z Warszawy pociągiem do stacji Sażyna, to jest drugi przystanek PKP za Warką w kierunku Radomia. Przygoda zaczęła się już na samym początku, gdy konduktor chciał nas wyrzucić z rowerami z pociągu, a następnie zagroził, że nie odjedzie z taka ilością rowerów "na pokładzie" Było nas około osiemdziesiąt osób, a pociąg składał się tylko z jednej jednostki. Nawet gdzieś dzwonił, ale musiał dostać odpowiedź nie taką, jakiej się spodziewał, bo ucichł i pociąg ruszył o planowej godzinie.

Pierwszy odcinek trasy dość nieprzyjemny, oryginalne kocie łby na długości około 3 km przez las solidnie nami wytrzęsły, a potem było jeszcze gorzej. Drogi tak piaszczyste, że tylko najbardziej wytrwali na przystosowanych do tego rowerach dali radę przejechać, reszta z nas w pocie czoła przedzierała się, prowadząc rowery. Tak było niemal do Głowaczowa. Potem drogi były już asfaltowe i takimi dojechaliśmy do wsi Ryczywół. Stamtąd, nadrabiając kilka km, pojechaliśmy zobaczyć ujście rzeki Radomki do Wisły. W drodze powrotnej pojechaliśmy do Magnuszewa i po odpoczynku dalej do Góry Kalwarii, skąd odebrał nas zaprzyjaźniony samochód, ale gdyby nie późna pora, prawdopodobnie wrócilibyśmy do Warszawy niebieskim szlakiem rowerowym .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dolina Świergotki Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 702 m

Suma zjazdów: 1 679 m Kys30 poleca tę trasę

pierwsza jesienna wycieczka rowerowa do Rezerwatu Dolina Świergotki. Pogoda na trasie mi dopisała i sporo atrakcji po drodze. Trasa godna polecenia. Dolina Świergotki wchodzi w skład Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Całą trasę streszczę w jednym słowie Mega!

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru.

Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Lubuskie zaprasza na dwukołową przygodę!

Województwo lubuskie kryje wiele urokliwych miejsc, które warto odkryć na rowerze. Malownicze jeziora, zabytkowe ruiny, parki, lasy i panoramy miast — to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na rowerzystów.

Pierwsza propozycja to ścieżka w okolicach Kopalni Babina. Ta malownicza trasa obfituje w przepiękne widoki. Kolejna propozycja to rowerowy wypad dookoła Jeziora Lubniewsko, które łączy się z Lubiążem. Trasa ta gwarantuje relaksującą podróż i wspaniałe widoki na jezioro i okoliczną przyrodę. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów mamy trzecią propozycję-trasę granic Zielonej Góry. To ponad 100-kilometrowa wyprawa, która wiedzie nowymi granicami miasta. Województwo lubuskie pełne jest niespodzianek dla rowerzystów, a każda z proponowanych tras zapewni niezapomniane chwile i pełnię przygody na dwóch kółkach.