Sebastian Walukiewicz odwiedził swój Stilon Gorzów i spotkał się z piłkarzami z jego akademii

Przypomnijmy, pochodzący z Gorzowa Walukiewicz, aktualnie zawodnik włoskiego Cagliari Calcio i reprezentant Polski za selekcjonera Jerzego Brzęczka, pierwsze treningi w piłkę nożną w wieku 5 lat miał pod okiem trenera Jerzego Wandelta w FC 13 Kłodawa, ale za trenera wychowawcę Walukiewicza uznaje się Mariusza Janowiaka, który współpracował z graczem w GKP Gorzów przez pięć lat, aż do 13 roku życia, gdy środkowy dziś obrońca przeprowadził się do grup młodzieżowych Legii Warszawa. Stamtąd trafił do juniorów Pogoni Szczecin i ze stolicy Pomorza Zachodniego przeniósł się do wspomnianych Włoch. I choć przynajmniej na razie nie znalazł uznania w oczach obecnego selekcjonera kadry narodowej Paolo Sousy, to nadal cieszy się bardzo dużą popularnością, zwłaszcza w klubie, który utożsamia się z dawnym Gorzowskim Klubem Piłkarskim.