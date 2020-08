Seniorze, oszustom powiedz NIE!

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało raport, z którego wynika, że spośród 6,5 mln osób w wieku 65 lat i więcej aż 10 proc. padło ofiarą oszustwa i wyłudzenia pieniędzy. Szacuje się, że tylko w ciągu roku dokonano oszustw na 422 mln złotych. To ogromna kwota. Dlatego różne instytucje nie ustają w staraniach, by ostrzegać obywateli, swoich Klientów przed oszustami. W gronie podmiotów prowadzących akcje edukacyjne i szkolenia skierowane m.in. do Seniorów są Fundacja Enea i Enea Operator działające przy wsparciu Stowarzyszenia My50+. Realizują projekt „Enea dla pokoleń. Bezpieczny i zdrowy senior”.

Gubi nas wiara w ludzi…

Z odbytych spotkań z Seniorami wynika, że są to osoby szczególnie ufne i pragnące być pomocnymi w każdym momencie. I ta postawa je gubi. Stąd właśnie w tej grupie jest tak wiele ofiar oszustw np. „na wnuczka”. Polega ono na tym, że do potencjalnej ofiary dzwoni ktoś, kto przedstawia się za wnuczka albo jego przyjaciela. Opowiada historyjkę o wypadku, nagłej potrzebie opłacenia jakiegoś rachunku, a finalnie prosi o wsparcie. Proponuje „bezpieczny”, np. z hasłem, sposób przekazania pieniędzy wnukowi, który podeśle zaufaną osobę po pieniądze. Hasło zdaje się jednak na nic, bo cała operacja to blef, a tajne hasło znają tylko oszust i jego ofiara.