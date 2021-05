Serb Oliver Vidin nowym trenerem Enei Zastalu BC. Szkoleniowiec i klub mają ambitne cele

Oliver Vidin oficjalnie trenerem, Enei Zastalu BC. Serbski szkoleniowiec zostanie w Zielonej Górze na najbliższy sezon i pod pewnymi warunkami, na kolejny.

Oliver Vidin Oliver Vidin pojawił się w polskiej ekstraklasie w trakcie sezonu 2019/2020 kiedy przejął będący w kryzysie wrocławski Śląsk. W momencie przerwania rozgrywek z powodu pandemii jego ekipa była na siódmym miejscu. W poprzednim zajął po sezonie zasadniczym czwarte miejsce, ale zakończył go brązem pokonując Legię Warszawa. - Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że podpisałem kontrakt - powiedział trener Vidin. - Myślę że to dobry ruch tak dla mnie jak i dla klubu. Wierzę, że będzie tutaj dobra współpraca i wszystkie cele, jakie zostaną przede mną i zespołem postawione zostaną zrealizowane. Dlaczego Enea Zastal BC? To moim zdaniem najlepszy polski klub w ostatnich latach. Drugą sprawą jest to, że zespół gra nie tylko PLK, ale także w lidze VTB. To bardzo mocne rozgrywki, w których aktualnie grają cztery euroligowe zespoły kilka kolejnych rywalizuje w Lidze Mistrzów czy Euro Cupie. To wielkie wyzwanie. Mam kontrakt na dwa sezony, z tym że w pierwszym muszę zrealizować postawione przez szefostwo cele. Miałem oferty z innych lig, ale nie chciałem czekać, bo tam jeszcze grają, a propozycja z Zielonej Góry była konkretna. Zresztą jestem tu już półtora roku, staram się mówić po polsku i chcę tu zostać na najbliższe trzy, cztery lata, żeby pozostawić po sobie jakiś ślad. Dostałem od Śląska ofertę już w lutym. Dziś mogę powiedzieć, że osobiście mi nie pasowała. Powiedziałem, jednak że chce się skupić na końcówce sezonu i dopiero wtedy podejmę decyzję. I tak było. Uznałem, że dla mnie najlepszym miejscem jest Zielona Góra. Ważne też było co o klubie mówił mi Żan Tabak, a od niego słyszałem same dobre rzeczy.

Kibice na trybunach - Nasz klub idzie pewną drogą - powiedział szef rady nadzorczej Janusz Jasiński. - Walczymy o to, żeby klub poza tym, że jest bardzo dobrą marką dla zawodników pod każdym względem dalej był miejscem dla graczy, którzy chcą coś osiągnąć. Musimy więc zrobić wszystko by móc skutecznie rywalizować w dwóch ligach. Trener Vidin miał rekomendację od Żana Tabaka. To nam też pomogło w szybkim podjęciu decyzji. Tak spotkały się nasze drogi. Budujemy zespół, zaufaliśmy trenerowi. Oddajemy mu klucze do tego samochodu i nie będziemy w żaden sposób ingerować jak go prowadzi. Ostatnie dwa lata pokazały, że zaufanie to bardzo ważna sprawa. Celem jest gra w finale naszej ekstraklasy. To jest jeden z warunków przedłużenia kontraktu na kolejny sezon. Chcemy więc walczyć o tytuł mistrza Polski, ale absolutnie nie odpuszczając ligi VTB. Jednak najważniejszy jest powrót do normalności, czyli do tego, że gramy przy pełnych trybunach, są z nami kibice, bo przecież zakończony niedawno sezon był bardzo trudny zakończony kontrowersyjną bańką.

WIDEO: Podziękowania dla Zastalu w Zielonej Górze

Budowa zespołu Tyle trener i prezes. Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie lipca. Trudno liczyć, że ktoś z zagranicznych zawodników zostanie w klubie na kolejny sezon, gdyż to jak się Enea Zastal BC spisywał w tym niedawno zakończonym stało się dla nich trampoliną do przejścia do możniejszych za większe pieniądze. Budowa zespołu zaczyna się od rozgrywających. Na razie trwają rozmowy z Łukaszem Koszarkiem, który musi zdecydować po pierwsze czy jeszcze chce grać, a po drugie czy zostać w Zielonej Górze. Po zakontraktowaniu polskich zawodników przyjdzie czas na sięgnięcie po zagranicznych. Sezon 2021/22 najprawdopodobniej zacznie się 1 września. Jeśli chodzi o Geoffrey’a Grosseley’a i jego staraniom o polskie obywatelstwo z myślą o grze w naszej reprezentacji to zielonogórski klub pomógł w tej sprawie, która jest na dobrej drodze. Nie jest to oczywiście związane z dalszą grą centra w Zielonej Górze, bo może on przebierać w bardzo dobrych ofertach. Nie jest też przeszkodą, że zagrał już w reprezentacji USA, bo jeśli tamtejsza federacja wyrazi zgodę stwierdzając, że nie będzie korzystać już z jego usług, a tak ponoć jest, to nie będzie przeszkód by zagrał w naszych narodowych barwach.