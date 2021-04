Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Sieć nielegalnych salonów gier rozbita w Lubuskiem. W akcji 39 funkcjonariuszy. W ich rękach 17 automatów do gier

Funkcjonariusze lubuskiej KAS 15 kwietnia wkroczyli jednocześnie do 4 miejsc na terenie województwa lubuskiego, by zabezpieczyć dowody przestępstwa skarbowego, jakim jest urządzanie gier hazardowych bez zezwolenia.



- To wynik trwającego już od jakiegoś czasu śledztwa, w ramach którego dokonywane były już wcześniej zatrzymania automatów. Jednak tym razem szeroki zakres działań wymagał wsparcia specjalnej grupy wyodrębnionej w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym do zabezpieczania działań. Całość nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. - mówi Beata Downar-Zapolska z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.



W efekcie zatrzymano jeszcze trzy automaty do gier, dokumentację księgową dotyczącą prowadzonej działalności, a także dokumenty potwierdzające udział innych osób powiązanych z organizowaniem nielegalnych punktów hazardowych. Ponadto znaleziono 20 tysięcy złotych w gotówce i telefony komórkowe wykorzystywane przez sprawców.



Na miejscu zatrzymany został 30-letni mężczyzna, który jest podejrzany o organizowanie nielegalnej działalności i któremu grozi poza wysoką karą grzywny, także kara pozbawienia wolności do 3 lat.



