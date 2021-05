Siedem bramek, dwa rzuty karne - jeden niewykorzystany... Ilanka Rzepin wygrywa z Pogonią Świebodzin 5:2

Ilanka postanowiła od początku przejąć inicjatywę i pokazać, kto w sobotę będzie rozdawał karty. Tymczasem już pierwsza akcja Pogoni zakończyła się bramką . Grzegorz Dynaryński uruchomił na prawym skrzydle Jędrzeja Jakimowicza, który podał w pole karne do Mateusza Świtały, ten ładnie odegrał do tyłu, a nadbiegający Kamil Pawlak najpierw strzelił w obrońcę, ale po drugim uderzeniu piłka wpadła do siatki .

W 36 minucie rzutu karnego doczekała się także Pogoń. Po mocnym strzale piłka trafiła w rękę jednego z obrońców i sędzia wskazał na 11. metr. Pewnym egzekutorem okazał się Patryk Podwyszyński, choć Michał Hoffmann, po podpowiedzi trenera, rzucił się we właściwą stronę... Do przerwy było 2:2.

Ilanka odniosła ważne zwycięstwo, bo jako wicelider IV ligi w rundzie rewanżowej straciła już sporo punktów. - Tak, dokładnie. Na początku rundy wyglądaliśmy trochę gorzej kadrowo. Teraz już wszyscy jesteśmy w pełni sił i możemy grać, o co chcemy. I jak widać, to wychodzi - zauważył trener Daniel Odziemkowski.

Co było kluczem do sukcesu? - Szybka gra, jeden-dwa kontakty i wychodzenie na pozycje, wymiana tych pozycji. Kilka razy to się udało, pogubiliśmy obronę przeciwnika i łatwo dochodziliśmy do sytuacji bramkowych - ocenił trener Odziemkowski. A na pytanie, czy Ilanka wciąż jest w grze o III ligę, odparł: - Nie wiem. Zobaczymy, jak to się ułoży.