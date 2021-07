Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Siedem osób rannych w wypadku koło Przytocznej

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę, 11 lipca, na drodze krajowej nr 24 między Przytoczną a skrzyżowaniem Goraj – Lubikowo.



Ok. godz. 15 zderzyły się czołowo Volvo oraz Mitsubishi. - Poszkodowanych zostało siedem osób. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala — poinformowali strażacy z OSP Przytoczna.



