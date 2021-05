Siostra Michaela Rak może być honorowym obywatelem Gorzowa Wielkopolskiego

- Ona z miłością podchodzi do każdego człowieka, nie wyłączając starszego, schorowanego i często samotnego. I choć od ponad dekady pracuje w Wilnie, wciąż reprezentuje Gorzów, o nim mówi i do niego wraca - mówi nam Hanna Kaup, gorzowska dziennikarka. To ona jest pomysłodawczynią nadania tytułu honorowego obywatelstwa Gorzowa siostrze Michaeli Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. 26 maja, podczas najbliższej sesji o wyróżnieniu zakonnicy decydować będą radni.

Siostra Michaela jest jedną ze współzałożycieli Hospicjum św. Kamila, którym kierowała do sierpnia 2008. I to ona sprawiła, że gorzowianie stali się bliższi tej placówce. By zdobyć pieniądze, organizowała koncerty charytatywne, na których śpiewali m.in. Mieczysław Szcześniak, Marek Torzewski. Rozkręcała też kwesty uliczne, w trakcie których gorzowianie tak otwierali swoje serca i portfele, że na hospicjum zbierano więcej pieniędzy niż podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od prawie 13 lat zakonnica żyje i pracuje w Wilnie, gdzie uruchomiła pierwsze stacjonarne hospicjum na Litwie. Wielu gorzowian cały czas pomaga jej w pracy na rzecz osób w terminalnej fazie życia. Zimą w gorzowskim barze Bartosz trwała akcja zbierania pieniędzy na rzecz wileńskiego hospicjum. Złotówka z każdego naleśnika ruskiego trafiała właśnie do Wilna.