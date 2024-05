Skandal na "Jancarzu". Nawet nie zadebiutował w lidze, a… już został ukarany

W piątek 31 maja Speedway Ekstraliga poinformowała o karach, jakie zostały nałożone przez Komisję Orzekającą Ligi po niedoszłym meczu ebut.pl Stal Gorzów – ZooLeszcz GKM Grudziądz. Ukarani zostali wszyscy zawodnicy zgłoszeni do meczu i obecni w parku maszyn stadionu im. Edwarda Jancarza. To dziesięciu seniorów obu drużyn, którzy mają zapłacić po 50 tys. zł kary, oraz pięciu juniorów, którzy mają zapłacić po 10 tys. zł kary.

Co ciekawe, wśród ukaranych juniorów jest Jan Przanowski. To zaledwie 16-letni zawodnik gości, który w meczu, jaki nie doszedł do skutku, miał być zawodnikiem rezerwowym GKM-u. Nastolatek dostał karę, choć jeszcze… nawet nie zadebiutował w PGE Ekstralidze.

Zdaniem władz żużlowej ekstraligi jazdy w meczu odmówili wszyscy zawodnicy obu drużyn. Innego zdania jest Stal Gorzów, której kierownik drużyny podpisał oświadczenie, w którym nawet nie napisał, że jego drużyna nie chce wystąpić. Napisał w nim jedynie, że według gorzowskich zawodników „tor jest trudny do jazdy w czteroosobowym składzie”.