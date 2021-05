Skandal. Pozwolono na to, aby zniknęło kolejne miejsce pamięci w Lubuskiem

Bo nie lubią II Armii?

- Wspólnie z moim bratem byliśmy kilka dni temu na wycieczce szlakiem walk II Armii Wojska Polskiego. - mówi Krzysztof Kopociński. - Odwiedziliśmy Przewóz, Dobrzyń, Sanice, zapaliliśmy znicze przy upamiętnieniach i pojechaliśmy dalej do Sobolic. O zgrozo!

Zobaczyliśmy miejsce po skansenie zrównane z ziemią, ani śladu po ziemiankach czy okopach, jeszcze jakieś pojedyncze tablice się ostały, ale pewnie zostaną usunięte.

Nic dziwnego, że bracia Kopocińscy do tej dewastacji podchodzą tak emocjonalnie. I to nie tylko dlatego, że w błoto wyrzucono i zagrzebano nasze wspólne pieniądze. Od lat są strażnikami pamięci o Kresach, a żołnierze II Armii to byli młodzi i bardzo młodzi Kresowianie. Nawiasem mówiąc, ta dewastacja doskonale wpisuje się w ostatnie decyzje IPN, który II Armię zakwalifikował do reliktów tzw. komuny.