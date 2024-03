Skandalu nie będzie. Koszykarki zagrają o złoto w Arenie Gorzów! Robert Gorbat

Robert Gorbat

Od tygodnia kibice gorzowskich koszykarek łapali się z niedowierzaniem za głowy: - Jak to, mecz o złote medale Orlen Basket Ligi Kobiet zostanie rozegrany w starej hali przy ul. Chopina, a nie w Arenie Gorzów?! To po co ją wybudowano?!