Skażona Odra, wojna, odejście Zmarzlika. Tym żyło Lubuskie w 2022 roku

Jeden rok to 12 miesięcy, najczęściej z 365 dniami, na które składa się 8760 godzin, czyli pond pół miliona minut. A przez ten czas może wydarzyć się bardzo wiele... Czy zatem żyło Lubuskie w 2022 roku?

To, co w kończącym się roku było ważne, to już ocena każdego z osobna. Dla mieszkańców Zielonej Góry z pewnością istotne mogło być to, że ich miejsce życia rozpoczęło obchody 800-lecia istnienia oraz 700-lecia nadania praw miejskich. W Gorzowie 2022 rok będzie z kolei zapamiętany jako ten, gdy ze Stalą Gorzów rozstał się jej najwybitniejszy wychowanek, czyli Bartosz Zmarzlik. Tym żyło Lubuskie w 2022 roku:

Dla całego regionu ważne było natomiast to, co działo się z przepływającą przez województwo Odrą, w której latem masowo zaczęły pojawiać się śnięte ryby. Nie bez znaczenia była także oddziałująca na Polskę, Europę, a więc także i na Lubuskie, wojna na Ukrainie, po wybuchu której do naszego regionu przybyły tysiące jej mieszkańców.

2022 był też trzecim już rokiem z pandemią koronawirusa. I choć nie wpływa ona na nasze życie tak, jak w poprzednich dwóch latach, to jednak wciąż nie została odwołana. A w kończącym się właśnie roku był nawet dzień, gdy odnotowany został rekord liczby potwierdzonych zakażeń w całym 34-miesiecznym okresie pandemii.

Spośród wielu wydarzeń, do jakich dochodziło w ostatnich dwunastu miesiącach, my wybraliśmy 60. Co oczywiste, wybór jest mimo wszystko subiektywny. I gdyby miał go dokonać każdy z Czytelników, pewnie za każdym razem byłby on inny. Jak bardzo? Na to pytanie możecie odpowiedzieć sobie sami, przeglądając poświęconą każdemu miesiącowi galerię zdjęć. Czytaj również: W Warcie niedaleko Gorzowa znaleziono zwłoki mężczyzny. Czy to poszukiwany od 11 listopada Marcin?

