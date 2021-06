Skwierzyna. Pierwsza procesja wokół nowego Sanktuarium – Matki Bożej Klewańskiej przejdzie do historii

Warto wiedzieć, że obraz Najświętszej Marii Panny w Klewaniu - zwany również Obrazem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych - został namalowany ok. XVII wieku, uważany jest za cudotwórczy. Szczególnie silne związanie mieszkańców Klewania z obrazem widoczne było podczas II wojny światowej. W czasie masowych mordów, prześladowań i wywózek mieszkańcy Klewania na Wołyniu mieli w zwyczaju spędzać całe noce na modłach przed cudownym obrazem w zamkniętym kościele. W dzień wracali do swoich domów. W maju 1945 r. większość polskich mieszkańców Klewania została zmuszona do opuszczenia miejscowości.