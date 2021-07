Skwierzyna. To już drugi w ostatnich dniach karambol w tym miejscu. Więc noga z gazu!

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Kraksa na S3 pod Skwierzyną. To już drugi w ostatnich dniach karambol w tym miejscu

Zjazd z S3, na DK 24, czyli starą E-3. Widoczność doskonała, tak samo oznakowanie. A jednak w środę po godz. 17 doszło do zderzenia dwóch aut. Kierowca renault’ wymusił pierwszeństwo i w efekcie doszło do kolizji, w której ucierpiało także volvo.



– Na szczęście nikomu z uczestników zdarzenia nic poważnego się nie stało – mówi prezes OSP w Skwierzynie Michał Kowalewski. - Niestety oba pojazdy będą musiały odwiedzić warsztaty samochodowe, a ich kierujący, wyłuskać nieco gotówki na ich naprawy.



Na bardzo ciekawy aspekt tego zdarzenia zwraca uwagę rzecznik prasowy międzyrzeckiej policji Mateusz Maksimczyk. - Słoneczna pogoda wcale nie sprzyja bezpiecznej jeździe! Kierowcy są mniej czujni i o dramat nie trudno – mówi M. Maksimczyk. – Przy okazji informuję, że dziś (czwartek, 8 lipca) prowadzimy działania pod kątem przekraczania przez kierowców prędkości.



źródło: Dzień Dobry TVN/x-news