Śledztwo w sprawie Domu Kombatanta w Zielonej Górze. Kto został przesłuchany i na jakim etapie są ustalenia prokuratury? Są nowe informacje!

Ówcześnie to jeszcze Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze prowadziła śledztwo. Na jaw wychodziły kolejne fakty. Sprawa była bardzo rozwojowa i do akt dołączano następne dokumenty...

Okazuje się, że to nie wszystko, bo jednocześnie nawiązano kontakt z 65 osobami reprezentującymi prawa podopiecznych DPS, którzy nie wnieśli żadnych uwag do sprawowania opieki nad ich najbliższymi przebywającymi w DPS .

- Wytypowano 28 pacjentów , co do których odnotowano stan zaniedbania higienicznego - tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. - Aktualnie trwają przesłuchania osób pokrzywdzonych (reprezentujących prawa zmarłych).

Jak informuje PO w Zielonej Górze: Aktualnie biegli z zakresu medycyny sądowej dokonują analizy dokumentacji medycznej i akt sprawy w zakresie kolejnych pacjentów. Dotyczyć one będą takich kwestii jak: czy możliwe jest stwierdzenie najbardziej prawdopodobnej przyczyny zgonu pacjentów , ustalenia, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy zgonem pacjentów , a działaniem – zaniechaniem osób trzecich, wykazania bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zgonem danego pacjenta, a sprawowaniem niewłaściwej opieki nad pacjentem w okresie poprzedzającym zgon – w tym określenie, na czym polegały stwierdzone ewentualne nieprawidłowości i kiedy do nich doszło. Biegli będą też poruszać kwestie, czy podejmowane wobec danego pacjenta działania opiekunów – personelu pielęgniarskiego w czasie pobytu w DPS były adekwatne do ówcześnie prezentowanego przez niego stanu zdrowia i czy na skutek ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości doszło do narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu .

Do akt śledztwa wpłynęły 3 kompleksowe opinie , które zostały opracowane przez powołanych biegłych, w tym między innymi z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że średni czas oczekiwania na opinię to okres około 6 miesięcy do roku, w zależności od przekazania biegłym kompletu dokumentacji, w tym również protokołów oględzin raportów pielęgniarek i opiekunów. Raporty te wcześniej poddawane są oględzinom w zakresie indywidualnych pacjentów w poszczególnych dniach, następnie poddawane porównaniom, by sprawdzić, czy nie wprowadzano w nich niedozwolonych poprawek o cechach sfałszowania.

Co z konkretnymi pacjentami z DPS-u? Znana jest przyczyna ich śmierci?

PO w Zielonej Górze przybliża też sprawę pacjentki, której wcześniej amputowano kończyny dolne, a która zmarła w listopadzie 2020 roku. - Biegli stwierdzili, że przyczyną jej śmierci był COVID-19 - czytamy w komunikacie. - Sytuację tej pacjentki przedstawiano w mediach jako przykład zaniedbań opiekunów w DPS wskazując, że posiadała ona odleżyny, co sugerowało, że powstały one w wyniku braku właściwych działań pielęgnacyjnych. Z zabezpieczonego dokumentu - karty przyjęcia pacjentki -wynika, że została ona przyjęta do DPS już z odleżynami. Przy przyjęciu pacjentki do szpitala 5 października 2020 roku stwierdzono u niej odleżyny na kości krzyżowej i pięcie prawej wymagające chirurgicznego opracowania, jednakże stan sanitarny skóry przy przyjęciu lekarz określił jako czysty, bez wykwitów.