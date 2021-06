Słońce w Lubuskiem jak na afrykańskiej sawannie! Zachwycające. Zobacz zdjęcia!

NOWE Wielki jeż pojawił się w Parku Sulecha. Co ma wspólnego ze smokiem? Okazuje się, że wiele i że to bardzo przydatna inwestycja

W parku Sulecha, przy wejściu na plac zabaw, uwagę odwiedzających przyciągają dwa stojące jeżyki. Co to takiego? – Pytają mieszkańcy miasta. Wyjaśniamy, że jeżyki będą służyły dzieciom do zawieszenia swoich smoczków, aby ostatecznie się z nimi rozstać.