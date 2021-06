Śmiertelny wypadek koło Cybinki. Osobówka uderzyła w drzewo. Z auta strażacy wyciągali kierowcę

Wypadek koło Cybinki. Kierowca trafił do szpitala

Do wypadku doszło po godzinie 19.00 we wtorek, 22 czerwca na trasie Słubice- Cybinka. Przed wjazdem do Cybinki droga jest zablokowana. Jak opisuje Czytelniczka, auto uderzyło w drzewo. Na miejscu byli strażacy, którzy z osobówki wyciągali kierowcę. - Wyglądało to naprawdę poważnie - dodała.

Jak poinformowała nas podkom. Magdalena Jankowska, rzeczniczka słubickiej policji, na tę chwilę wiadomo, że 36-latek jechał sam. Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec LPR. Mężczyzna miał zostać przetransportowany do szpitala.

20:57 Jak podaje dyżurny GDDKiA, kierowca nie przeżył.