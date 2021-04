Śmiertelny wypadek koło Milska pod Zieloną Górą. Zginął piłkarz, trener, działacz klubu Liwno Zabór

Konieczna była interwencja strażaków, którzy, aby wydostać poszkodowanego z pojazdu, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Ciężko ranny 47-letni kierowca został przekazany medykom z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Niestety, kierowcy nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon – przekazał st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. - Oprócz poszkodowanego, w samochodzie nie było innych osób.

Kierowca, którzy zginął w wypadku to „człowiek orkiestra" klubu sportowego Liwno Zabór. - On żył futbolem, prowadził drużynę juniorów, grał w zespole seniorów rywalizującym w klasie B, biegał po boiskach w rozgrywkach zielonogórskich szóstek piłkarskich. Zawsze ambitnie walczył do końca - powiedział Andrzej Flügel, wieloletni kierownik działu sportowego „Gazety Lubuskiej". - To wielka strata, w Liwnie w zasadzie robił wszystko, był duszą tego klubu, również znakomitym gospodarzem boiska w Zaborze.