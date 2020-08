Śmiertelny wypadek na Trasie Północnej w Zielonej Górze. Kierowca hondy zatrzymany. Ma wiele na sumieniu

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (30 sierpnia) o godzinie 16.00 Trasie Północnej w Zielonej Górze.

Kierujący hondą civic 38-letni mieszkaniec Legnicy nie zachował należytej ostrożności i potrącił przechodzącego prawidłowo na przejściu dla pieszych 70-letniego zielonogórzanina. W wyniku odniesionych obrażeń poszkodowany mężczyzna zmarł w karetce pogotowia. Sprawca potrącenia został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Amfetamina w organizmie kierowcy hondy

Kierujący był trzeźwy, jednak wykonany test wykrył w jego organizmie obecność amfetaminy. Mężczyźnie pobrana została krew do dalszych badań. - Dzisiaj 38-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za który grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień – poinformowała w poniedziałek podinsp. Małgorzata Barska, z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.