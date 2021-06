Śmiertelny wypadek w okolicach Białcza. Nie żyje 39-letni motocyklista

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Śmiertelny wypadek w Lubuskiem. Nie żyje motocyklista

Do śmiertelnego wypadku doszło 16 czerwca w okolicy Białcza (powiat gorzowski, gmina Witnica). W galerii więcej informacji oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia.



Na drodze zginął 39-letni motocyklista. Mężczyzna jechał w stronę Gorzowa Wlkp. - Z pierwszych ustaleń policji wynika, że w pewnym momencie motocyklista zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo ze skodą - mówi Grzegorz Jaroszewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.



Motocyklista zginął na miejscu. Kierowca skody został odwieziony do szpitala. Nie wiadomo, jak poważne są jego obrażenia.



W tym miejscu doszło do wypadku:





Wiadomo, że droga wojewódzka 132 między Białczem a Motylwem w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Pracują tu policjanci pod nadzorem prokuratora.



Policjanci działają na miejscu i wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz ustalają tożsamość motocyklisty. Więcej informacji podamy wkrótce.



To kolejny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 132 tego dnia. W godzinach przedpołudniowych w Jeninie zderzyły się samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne.



