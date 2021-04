Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Śmiertelny wypadek w Świebodzinie. Kobieta została potrącona przez samochód ciężarowy

Do dramatycznego wypadku doszło w środę, 21 kwietnia, w Świebodzinie. Samochód ciężarowy potrącił kobietę, która poniosła śmierć na miejscu.



- Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ul. Poznańskiej otrzymaliśmy ok. godz. 16.30 - relacjonuje młodszy aspirant Marcin Ruciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. - Udział w wypadku brał zespół pojazdów ciężarowych oraz osoba piesza, które poniosła śmierć.



Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. - Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego zdarzenia - dodaje mł. aspirant M. Ruciński.



