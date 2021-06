Solanin Cup. W Nowej Soli odbył się pierwszy w Polsce w tym roku międzynarodowy turniej w judo. Równocześnie jeden z pierwszych w Europie

- Każdy jest spragniony startów i walk - mówi, podobnie jak Dariusz Giedziun, srebrna medalistka Aneta Szczepańska. Energię dzieci i młodzieży trenującej judo widać było w weekend w Nowej Soli.

- Bardzo się cieszę, jeśli po takiej sesji treningowej, z tego co ja pokazuję ktoś skorzysta, i widzę to na zawodach, lub trener powie, że zawodnik to wykonał, co pokazywałam. Cieszę się, że jestem w stanie coś komuś przekazać, i ktoś może z tego skorzystać i realizować swoje marzenia, jak ja kiedyś korzystałam z takich campów i spełniałam swoje marzenia - wyjaśnia Aneta Szczepańska.