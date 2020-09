Solidarnościowe uroczystości w Sulechowie. Zasłużeni działacze otrzymali listy gratulacyjne

Decyzje z Brukseli ważne w Lubuskiem

W niedzielę, 26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Obecni europosłowie podkreślają, że w PE podejmowane są tematy, które dotyczą Lubuszan na co dzień. Mówią też, z czego szczególnie są dumni, co udało się zrobić dla naszego regionu dzięki pracy europarlamentu.