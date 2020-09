Sommelier:Jestem pozytywnie zaskoczona jakością lubuskich win

- Naprawdę jest z tym już dobrze, o czym świadczy, chociażby popyt na dobre wina - mówi sommelier Monika Szydło. - Znamy się na winach, szukamy tych dobrych, jakościowych. Owszem, bywają ludzie, dla których wino, to wino, oby tylko miało procenty, ale jest ich coraz mniej. I co ważne. Nie ma w tej chwili województwa bez winnicy. A jeśli chodzi o ich produkty... I nieco uogólniając. Między polskim winami jeszcze sprzed kilku lat, a tymi produkowanymi jest przepaść

I pani Monika przyznaje, że jest pod wrażeniem Lubuskiego, tutejszych win. Ona także uważa, że jest to już region winiarski i jeśli w tym tempie będzie się rozwijał...