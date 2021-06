Spacer po Lubniewicach może nie tylko bawić, ale też uczyć. Ruszają wycieczki po miasteczku

Na pomysł wpadli... sami turyści

Pomysł zrodził się w ubiegłym roku i wyszedł od samych turystów, którzy nie raz i nie dwa zagadnęli mnie o tego typu wycieczki, gdy oprowadzałam po zamku w Lubniewicach

- mówi Marta Rusakiewicz, kierownik Biblioteki Publicznej w Lubniewicach, która będzie prowadziła spacery.

Spacerowicze poznają sztandarowe punkty miasteczka

Turyści posłuchają co nieco o historii Lubniewic, nie zabraknie także ciekawostek i anegdotek. Spacer rusza z okolic ratusza, następnie grupa przejdzie do kościoła i na rynek. Idąc stamtąd minie księgarnię, czyli chatę ryglową, jedną najstarszych chałup w Lubniewicach. Turyści wejdą do Parku Miłości, gdzie nie obejdzie się bez historii Michaliny Wisłockiej. Stamtąd jest też wgląd na Stary Zamek. Po przejściu przez most, grupa będzie spacerować nad jeziorem i pozna lepiej lubniewickie akweny i przyrodę ogółem. Następnie czeka ich kilka słów o Nowym Zamku i zakończenie wycieczki lub powrót wraz z przewodniczką do centrum.