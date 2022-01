Śpiewająca lalka, sprzedawczyni owoców dyrygująca orkiestrą, artystka rozdająca kwiaty. Takie atrakcje tylko w Filharmonii Zielonogórskiej

Dyrygent i jego dwie asystentki

Sebastian Perłowski, może się pochwalić współpracą z wieloma orkiestrami w Polsce i na świecie jak Sinfonia Varsovia, Hong Kong Philharmonic, NOSPR w Katowicach, Metropolitana de Lisboa, Sevilla Symphony Orchestra. Na swoim koncie ma nagrania dla wytwórni ECM, Warner Classics, Dux. W 2016 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Poznaniu. Jest osobą wielce energetyczną i dysponującą dużym talentem aktorskim, wręcz to idealny kandydat na showmana. W drugiej części koncertu "zapomniał' (choć było to zaplanowane) batuty i musiał ją pożyczyć od pani Anny Wieczorek - znanej zielonogórskiej sprzedawczyni owoców na placu Pocztowym - znawczyni muzyki i stałej bywalczyni filharmonii. Batutą okazał się sporych rozmiarów - śrubokręt. Perłowski jednak dał radę. Druga asystentka pojawiła się w polce Perpetum mobile - Straussa, a Wieczorek miała także okazję zadyrygować orkiestrą.

Pojedynek wykonawców

Koncert miał zupełnie nową formułę, gdyż wykonawcy, czyli: Adriana Ferfecka – sopran, Klaudia Trzasko – sopran, Piotr Buszewski – tenor oraz orkiestra FZ konkurowali ze sobą muzycznie. Nagrodą był tytuł władcy karnawału wybranego przez widzów, którzy otrzymali specjalne karty do głosowania. Pojedynek ten wygrała ..... orkiestra, choć podobno wyniki były bardzo zbliżone i nie wiadomo, kto zwycięży w sobotę, kiedy to koncert zostanie powtórzony. Równolegle, spośród widzów, którzy wrzucili swoje bilety do specjalnej urny, losowano króla karnawału. Została nim, a właściwie nią, czyli królową - Anna. Jej przywilejem było siedzenie na specjalnym tronie oraz wybór ostatniego utworu koncertu.