Spokój Bartosza Zmarzlika przed żużlowym finałem IMP. Czy lider Stali Gorzów zostanie mistrzem Polski?

Siedmiu mistrzów Polski, pięciu zawodników reprezentujących pierwszoligowe kluby, dwóch juniorów – to krótka statystyka wynikająca z listy startowej niedzielnego finału IMP. Rywalizacja rozpocznie się o godz. 17.30.

Bartosz Zmarzlik: Mistrzostwa Polski są ważne, ale…

Janusz Kołodziej, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Grzegorz Walasek, Jarosław Hampel, Krzysztof Kasprzak i Szymon Woźniak – to żużlowcy, którzy w Lesznie będą starać się zdobyć swój kolejny tytuł mistrza Polski. Jednak niekoniecznie wśród nich będzie triumfator finału, bo pozostali uczestnicy turnieju z pewnością chcą dołączyć do ich grona. Jednym z nich będzie Bartosz Zmarzlik. Dwukrotny mistrz świata od dziewięciu lat stara się zdobyć złoty medal. Kilka razy był już bardzo blisko, szczególnie w sezonach 2015 oraz 2019-20, gdy stawał na drugim stopniu podium. Choć gorzowianin za każdym razem, gdy był faworytem finału, z pokorą przyjmował porażki, to pewnie wewnątrz czuł sportową złość.