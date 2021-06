Spotkania dyskusyjne czas start! Ruszają konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Gorzowie

Przyszedł czas na spotkania dyskusyjne

Spotkania dyskusyjne to doskonała okazja do tego, aby porozmawiać o potrzebach i problemach swoich lokalnych społeczności. Ich uczestnicy mają realny wpływ na to w jaki sposób zmieni się ich najbliższa okolica, bo podczas takich spotkań mogą zadecydować, które zadania na pewno zostaną wykonane. Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś, 7 czerwca, na osiedlu Piaski w Szkole Podstawowej nr 21 przy ulicy Taczaka. Kiedy i gdzie będą kolejne?