Sprawiedliwy remis Warty Gorzów w Głogowie. „Po pierwszej połowie skakałbym z radości”

Mecz zakończył się remisem 1:1, co jak przyznał trener Konefał, jest uczciwym rozstrzygnięciem. – W drugiej połowie bardzo fajnie zareagowaliśmy i można powiedzieć, że to co w pierwszej dla Chrobrego – to w drugiej dla nas. Mieliśmy wtedy nawet więcej sytuacji, to my dominowaliśmy, natomiast nie udało nam się przełożyć stworzonych sytuacji na bramkę. Wywozimy punkt, ale patrząc przez pryzmat całego spotkania to ten remis jest wynikiem sprawiedliwym.