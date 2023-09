Stal Gorzów bliżej złota. Wygrała pierwszy finał U24 Ekstraligi

Finałowy dwumecz w U24 Ekstralidze nie miał (i wciąż nie ma) zdecydowanego faworyta. I to właśnie potwierdziło się w pierwszym ze spotkań, które odbyło się na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Choć po pierwszym remisowym biegu gorzowianie objęli prowadzenie już w gonitwie młodzieżowej, to przez sporą część meczu nie byli w stanie wypracować przewagi nad rywalami. I to mimo sporej liczby „literek”, czyli wykluczeń oraz defektów po stronie rywali (łącznie krośnianie mieli ich aż osiem!).