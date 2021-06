Stal Gorzów ma nowego "gościa". Oskar Fajfer nosił Koronę Bolesława Chrobrego

We wtorek 1 czerwca Moje Bermudy Stal Gorzów poinformowała o pozyskaniu nowego zawodnika - tzw. gościa. To Oskar Fajfer, zawodnik Aforti Startu Gniezno. W barwach Stali mógłby on wystąpić, gdyby u któregoś z zawodników stwierdzono koronawirusa.

- Pandemia się cofa, ale nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć - mówił we wtorek na konferencji prasowej Stanisław Chomski, trener Stali.

Oskar Fajfer to zawodnik Aforti Startu Gniezno. To zespół startujący w eWinner 1. lidzie. Fajfer w tych rozgrywkach osiągnął do tej pory średnią 2,109 pkt./bieg. Jest tym samym dziewiątym zawodnikiem ligi.

27-letni Fajfer jest synem Tomasza Fajfera, jednego z liderów gnieźnieńskiego zespołu w latach 80. i 90. W 2017 roku na torze w Gnieźnie O. Fajfer wygrał prestiżowy Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego.