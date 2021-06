Stal Gorzów nie lekceważy GKM-u Grudziądz, ale mecz z outsiderem PGE Ekstraligi trudno będzie przegrać

GKM jest ostatni w tabeli, a w tym sezonie wygrał jedno spotkanie, i to w Grudziądzu. To tam też przegrał pierwszy mecz ze stalowcami, aż 38:52. Niewiele, jeśli nie nic nie zapowiada tego, by nie poniósł następną porażkę, bo Stal jest druga. W każdym razie trener żółto-niebieskich Stanisław Chomski przestrzega przed takim podejściem.

– Odprawa przed takim meczem będzie taka sama jak przed każdym innym. Nie ma co lekceważyć GKM-u – mówił szkoleniowiec naszych i dodawał: – To jest żużel, w którym odgrywa role wiele składowych. Nie tylko więc dyspozycja zawodnika, ale i wiele innych okoliczności, jak pogoda. Sami to widzieliśmy, na przykładzie naszego ostatniego meczu. W Lublinie Motor odprawiał z kwitkiem wszystkie zespoły, a z nami mieli przewagę tylko w początkowej fazie spotkania. Później było już inaczej. A to dlatego, że w tym meczu warunki pogodowe były zgoła odmienne od innych tam rozgrywanych spotkań. Wracając do Grudziądza, on nie ma nic do stracenia. On nie jest faworytem tego meczu, trzeba to jednoznacznie określić. Nie zmienia to faktu, że będzie starał się wywieźć z Gorzowa korzystny dla siebie rezultat. Tak że odprawy będą takie same. Zresztą, nigdy nie pompuje ciśnienia u zawodników. Oni sami zdają sobie sprawę, po co jeżdżą na żużlu, jakie miejsce zajmujemy w tabeli i co chcemy osiągnąć. Czasami zdarza się, że padnie kilka słów motywujących, ale widzę, że drużyna, którą mamy, to zespół ludzi rozumiejących się i jeden drugiego sam nakręcał. Jedynie trzeba podtrzymać tę atmosferę.