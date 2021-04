Stal Gorzów pokonuje w hicie kolejki Siódemkę Miedź Legnica i zapewnia sobie awans do Centralnej Ligi!

TL Ubezpieczenia Stal Gorzów - Siódemka Miedź Legnica 28:26 (13:15)

TL Ubezpieczenia Stal: Nowicki, Marciniak - Kłak 6, Kryszeń, Pietrzkiewicz i Starzyński po 5, Gintowt 4, Stupiński 2, Bronowski 1, Droździk 0.

- Wygrana z pierwszej rundy nie ma kompletnie znaczenia, będzie to nowy, zupełnie inny mecz - mówił trener gorzowian Oskar Serpina i tak też było. Fakt faktem po pierwszych dziesięciu minutach stalowcy prowadzili 5:1, ale już po kolejnych dziesięciu remisowali po 10, a po jeszcze następnych przegrywali dwoma bramkami. Na trzynaście minut przed końcem ta różnica wzrosła do trzech trafień, ale żółto-niebiescy przetrzymali ten moment i zaraz sami zaatakowali, doprowadzając do remisu. Ale przełomowe były trzy minuty między 53 a 53. Przez ten czas nasi rzucili celnie trzy razy, legniczanie ani razu i było 25:22! W tym okresie świetnie zagrał Mariusz Kłak, który najpierw wpisał się na listę strzelców po przelobowaniu bramkarza Miedzi, a następnie wykończył kontratak. Jeszcze w 58 min goście trafili na 25:24, ale chwilę później Bartosz Starzyński zaczekał, aż bramkarz wyskoczy i rzucił piłkę po jego nogami. 26:24 na półtorej minuty przed końcem i końcówka była pod pełną kontrolą.

Tym samym w nowym sezonie żółto-niebiescy, którzy byli głównymi faworytami do awansu, zagrają w nowych rozgrywkach, tzw. Lidze Centralnej, która zostanie utworzona z najlepszych ekip obecnej pierwszej ligi i będzie bezpośrednim zapleczem superligi. Choć do zakończenia ligi zostały trzy serie gier, to nie spadnie z pierwszych trzech miejsc zapewniających awans. A Miedź będzie musiała walczyć o to końca.