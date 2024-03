Stal Gorzów poszła śladem Realu Madryt i Barcelony

Nowy strój Stal zaprezentowała we wtorek 5 marca. Tuż po prezentacji Krzysztof Czyrka, wiceprezes Stali nadzorujący działania marketingowe, opowiedział o powodach wyboru nowych barw na kevlary. Stal na inne niż żółto-niebieskie stroje zdecydowała się po raz pierwszy od 2008, gdy ponownie zaczęła jeździć w Speedway Ekstralidze, w której obowiązywały już te same stroje dla całej drużyny. - Zmiana kolorów kevlaru, a także zaprojektowana nowa kolekcja kibicowska, jest jedynie częścią odświeżenia wizerunku klubu i jasnym sygnałem sposobu podejścia do marketingu – mówi K. Czyrka. Podkreśla, że barwy klubu wciąż pozostają żółto-niebieskie.

Jak Real czy Barcelona

Wiceprezes Stali Gorzów mówi też, że klub idzie tą samą drogą, co najsłynniejsze sportowe marki.

- Największe europejskie kluby regularnie zmieniają swoje stroje. Robi to FC Barcelona czy Real Madryt. To naturalny trend. Chcemy się wpisywać w nowoczesny design i wzornictwo. W projektowaniu uwzględniliśmy także najnowsze wytyczne PGE Ekstraligi o „monochromach”. Stawiamy na jakość i wysoką estetykę. Szczególnie nam zależało na ekspozycji i widoczności herbu klubu- do nasza duma. Warto iść w stronę tych, którzy w sporcie wyznaczają trendy. To jest przede wszystkim Formuła 1 i wielkie marki piłkarskie. Wprowadziliśmy świeżość i kontrowersję, to ma czemuś służyć. Ponadto czytelność z perspektywy sponsora jest bardzo pożądana i to trzeba dziś rozumieć – mówi K. Czyrka.