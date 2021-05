Stal Gorzów powinna być zadowolona. Jej mecz z Włókniarzem Częstochowa ma nową datę w terminarzu PGE Ekstraligi

W środę 5 maja poznaliśmy daty dwóch spotkań 4. kolejki PGE Ekstraligi, które zostały odwołane w planowym terminie, ze względu na niekorzystne prognozy pogody. Do starć w Gorzowie oraz we Wrocławiu dojdzie w niedzielę 23 maja, a więc tydzień po tym, jak kibice - w liczbie 25 proc. wyznaczonych miejsc na obiekcie - będą mogli wejść na stadion. Do tego czasu, z powodu pandemii koronawirusa, obowiązują rządowe obostrzenia o braku możliwości wstępu fanów.

Oto nowe pory meczów 4. serii:

23.05, godz. 16:30 MOJE BERMUDY STAL Gorzów – ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa

23.05, godz. 19:15 BETARD SPARTA Wrocław – FOGO UNIA Leszno

Karnety na mecze Stali Gorzów