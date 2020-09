Stal Gorzów utarła nosa Falubazowi Zielona Góra. Na mokrym torze też można się ścigać!

W drugiej części spotkania opady były coraz bardziej intensywne. Zrezygnowano więc z równania toru, a zawodnicy w ekspresowym tempie meldowali się pod taśmą. Mimo że nawierzchnia toru była przemoczona, to ściganie na "Jancarzu" wciąż budziło wiele emocji. Podobało się to kibicom! - Okazuje się, że w dzisiejszych czasach jednak można się ścigać również, gdy pada. Kiedyś to było normą. Super mecz i świetne ściganie - komentował po spotkaniu pan Adam, który na derby wybrał się z wnukami. Przez opady deszczu rzecz jasna utrudnione zadanie mieli żużlowcy. Szpryca była ciężka i przyklejała się do kombinezonów i motocykla. W efekcie zawodnik, który w taką szprycę wjechał, był cięższy o kilka ładnych kilogramów. Jubileuszowe, 100. lubuskie derby żużlowe zakończyły się wynikiem 52:38. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak wyglądało ściganie w deszczu w Gorzowie.

Jakub Pikulik