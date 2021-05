Stal Gorzów w końcówce meczu z Apatorem Toruń przechyliła szalę zwycięstwa

Piątkowy pojedynek był zapowiadany jako potyczka Bartosza Zmarzlika z Jackiem Holderem, który w tamtym roku jako gość świetnie jeździł dla stalowców, a w i tym sezonie prezentował się z bardzo dobrej strony.

- Mam nadzieję, że jego znajomość obiektu nie przełoży się na skuteczność. Ale na pewno to w jakiś sposób mu pomoże. On ma duży potencjał. Potrafił mocno stawiać się w Lesznie czy nawet we Wrocławiu - mówił o Australijczyku opiekun Staleczki Stanisław Chomski i dodawał: - Na pewno jest to zespół oparty na takich filarach jak Jack i Chris Holder, a przede wszystkim Robert Lambert, który wchodzi z pozycji rezerwowego, nie tylko pełniąc rolę zawodnika do lat 24. Może więc wskoczyć z taktycznej czy też zastąpić słabsze ogniwo.

Ale w pierwszej serii ta konfrontacja indywidualnego mistrza świata i „Kangura” przyćmiło starcie Zmarzlika z niewymienionym przez prowadzącego drużynowych mistrzów Polski Pawłem Przedpełskim. W tym pierwszym górował torunianin - po tym jak „F16” wyprzedził na trasie byłego klubowego kolegę - w tym drugim , w drugiej serii - lepszy był... ponownie Przedpełski.

Za każdym razem lider gospodarzy słabo wychodził spod taśmy, przy tym drugim podejściu też słabiej od Wiktora Jasińskiego. I później na dystansie, choć do ostatnich metrów siedział na kole torunianina, to go nie prześcignął. A że w większości gonitw najszybsi byli goście, to przewaga miejscowych była symboliczna.