Stal Gorzów w meczu z Włókniarzem Częstochowa w PGE Ekstralidze chce wrócić na zwycięską ścieżkę

- Była seria zwycięstwa, teraz przyszła porażka. W zespole jest złość sportowa. Taka, która ma przejawić się nie biciem głową w bandę, a tym, by wygrywać najlepiej starty i dowieźć punkty do mety. Taki efekt najbardziej by mnie interesował. A jeśli to nie uda się, to trzeba znaleźć taki sposób, by pokonać rywala na dystansie - nie krył przed tym meczem z Włókniarzem, który to przyjedzie na stadion im. Edwarda Jancarza po zwycięstwie w Toruniu nad eWinner Apatorem.