Stal Gorzów zorganizuje rundę Grand Prix? Marek Grzyb: To byłoby zwieńczenie współpracy

- Życzyłbym sobie, żeby zorganizowanie turnieju Grand Prix było zwieńczeniem wieloletniej współpracy pomiędzy BSI a Gorzowem i Stalą - mówił we wtorek Marek Grzyb, prezes Stali. W tym roku angielska firma BSI po raz ostatni - przynajmniej na najbliższe lata - będzie organizowała cykl turniejów, które wyłaniają mistrza świata. W Polsce najlepsi żużlowcy świata mają rywalizować w trzy weekendy, a imprezy - podobnie jak w zeszłym sezonie - mają się odbywać w piątki i w soboty. W trakcie jednego weekendu żużlowcy będą ścigać się we Wrocławiu, w trakcie innego - w Toruniu. Pozostaje jeszcze kwestia trzeciego weekendu, w trakcie którego dwa turnieje mogą zostać podzielone między dwa miasta. Jednym z tych miast może być Gorzów. - Złożyliśmy ofertę do BSI. Jesteśmy gotowi do organizacji w tym roku Grand Prix. Oferta jest rozpatrywana - mówił we wtorek prezes Grzyb.

W Gorzowie odbyło się do tej pory dziesięć turniejów Grand Prix. W latach 2011-2018 prawa do imprezy wykupiło miasto. W zeszłym sezonie, gdy odbyły się dwa turnieje, prawa nabywała Stal Gorzów.

- Kibice w Gorzowie zasługują na to, że po długoletniej współpracy nasza oferta powinna być rozpatrzona pozytywnie - mówił sternik Stali.

Klub ma jednak konkurenta. - Mój biznesowy nos się nie myli. Do gry o organizację turnieju mocno wkracza Lublin - dodawał Grzyb. Nawiązywał przy tym do tego, że w poniedziałek Bogdankę, sponsora strategicznego Motoru Lublin, przedstawiał osobiście wicepremier Jacek Sasin.

Jak nie GP, to Memoriał

- Chcę, by BSI podjęło decyzję w ciągu najbliższych dni - mówił we wtorek Grzyb.

Stal chce wiedzieć, na czym stoi z turniejem Grand Prix, bo gdyby miał on nie dojść do skutku, chce zorganizować Memoriał Edwarda Jancarza, na którego organizację dostało pieniądze z budżetu miasta.

Pierwotnie memoriał miał być rozegrany przed sezonem, ale nie doszedł do skutku, bo stadiony były zamknięte dla kibiców. Później planowano rozegrać turniej 23 maja, ale na ten dzień został przełożony ligowy mecz Moich Bermudów Stali Gorzów z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa. Teraz nowa data to 18 lipca, a więc dzień po zaplanowanych na 16-17 lipca dwóch turniejach Grand Prix w Pradze.