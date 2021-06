Stal trzecia w Gorzowie. Falubaz trzeci w Lublinie. Ruszyły ćwierćfinały Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Tegoroczne Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów to impreza niezwykle rozbudowana. Najpierw 21 drużyn rywalizowało w pięciu grupach w rundzie eliminacyjnej. We wtorek 15 czerwca rozpoczęła się już runda ćwierćfinałowa. 16 drużyn podzielono na cztery grupy. Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z nich. Później podobnie będzie z półfinałami. W nich o cztery miejsca w finałach rywalizować będzie osiem drużyn.

Żużlowa młodzież na brak jazdy nie będzie mogła narzekać. W każdej rundzie, nie licząc finału, drużyny pojadą osiem razy. Kto więc awansuje do finału, który będzie rozgrywany na torze każdego z finalistów, pojedzie aż 28 zawodów.