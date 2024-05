Stalowcy nie mają już szans na awans. Ale chcą wygrać dla swoich kibiców

I stalowcy, i akademicy z Białej Podlaskiej mieli przed tym sezonem spore ambicje, sięgające nawet awansu do Orlen Superligi. Sportowe życie brutalnie zweryfikowało jednak te plany. AZS AWF jest w tabeli piąty z dorobkiem 45 pkt., Budimex Stal ósma z 39 „oczkami” na koncie, więc marzenia o dostaniu się do elity obydwie drużyny muszą przełożyć na następne rozgrywki.

Po bardzo nieudanym, sobotnim (27 kwietnia) występie w Kielcach gorzowianie bardzo chcą się zrehabilitować przed własną widownią.

- W przegranym 24:28 meczu przeciwko SMS ZPRP zabrakło nam opanowania w ataku, skuteczności strzeleckiej, popełniliśmy też wiele prostych błędów w obronie - przyznał podczas wtorkowej (30 kwietnia) konferencji prasowej trener żółto-niebieskich Oskar Serpina. - Do końca sezonu zostały nam trzy mecze, w tym dwa w Arenie Gorzów: najbliższy z AZS AWF Biała Podlaska i zaległy z Anilaną Łódź. Zrobimy wszystko, by z szacunku dla własnych kibiców, licznie przychodzących do Areny Gorzów i tworzących w niej wspaniałą atmosferę zakończyć je wygranymi.