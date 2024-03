Stalowcy wreszcie odczarowali Arenę Gorzów. Ale outsider rozgrywek solidnie ich na początku meczu postraszył

BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. – MKS WIELUŃ 32:22 (12:12)

Goście zaczęli... bez bramkarza

Pojedynek z outsiderem rozgrywek, praktycznie już zdegradowanym z Ligi Centralnej miał być dla gorzowian sportowym spacerkiem. Pierwsze minuty wskazywały, że rzeczywiście może się tak stać. Goście atakowali bardzo oryginalnie – siedmioma graczami, z bramkarzem siedzącym na ławce rezerwowych i… błyskawicznie zostali za to ukarani. Po stratach piłki najpierw Igor Drzazgowski , a potem Rafał Renicki i Dawid Pietrzkiewicz posłali piłki do ich pustej „klaty”, więc w 9 min na świetlnej tablicy pojawił się rezultat 5:2 dla gospodarzy.

Przyjezdni szybko zrozumieli, że taka taktyka doprowadzi ich do zguby. Piotr Śliwiński wrócił do swojej „świątyni”, a jego koledzy z pola coraz śmielej poczynali sobie w ofensywie. W 13 min wyrównali na 6:6, w 18 po raz pierwszy objęli prowadzenie 8:7, a w 26 – po trafieniu Błażeja Golańskiego z rzutu karnego – podwyższyli je do dwóch „oczek” (12:10)! Mogło być jeszcze gorzej dla stalowcow, lecz w kilku sytuacjach skórę uratował im świetnie dysponowany golkiper Krzysztof Nowicki. Miejscowi mieli w tym okresie sporo na sumieniu. Kilka razy spudłowali do pustej bramki MKS, w czystych sytuacjach rzutowych obijali słupki i poprzeczkę, w banalny sposób gubili piłkę w ataku. Gdy wreszcie pojęli, że mecz sam się nie wygra, zaczęli mocniej bronić i z większą starannością operować piłką w ofensywie. Do przerwy zdołali doprowadzić do remisu 12:12.