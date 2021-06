Stanisław Tomczyszyn: Priorytety, aby były realizowane muszą być wspólnym dziełem

Zawsze tak jest, że Polskie Stronnictwo Ludowe będąc w koalicji na przykład na poziomie rządowym z Platformą czy wcześniej z SLD starało się łączyć środowiska. W sejmiku, jak pan wspomniał, nie otrzymaliśmy absolutorium, a niejednokrotnie uchwały były blokowane. Zrobił się niepotrzebny pat, który dla społeczeństwa był zupełnie niezrozumiały. Dlatego wyszliśmy z taką inicjatywą, bo jesteśmy partią kompromisu, która wychodzi naprzeciw sytuacjom blokującym rozwój województwa. Stąd było porozumienie programowe, które pozwoliło przyjąć budżet województwa na 2021 r. To nie było takie proste, bo Platforma była w defensywie. Stracili radnych, którzy z różnych przyczyn od nich odeszli. Między innymi dlatego, że czuli się traktowani przedmiotowo, a nie podmiotowo. My wyszliśmy naprzeciw i parę takich ważnych spraw dla województwa chcieliśmy omawiać. Podstawą było przyjęcie budżetu, a porozumienie temu pomogło. Później życie pokazało inny scenariusz, że w ramach radnych bezpartyjnych nastąpił pewien podział. Samorządowe Lubuskie miało jeden pomysł, Bezpartyjni Samorządowcy inny, no i po rozmowach z PO doszli do wniosku, że będą wspierać koalicję.

W tych ostatnich miesiącach padło wiele gorzkich słów z państwa strony i zarzutów wobec współkoalicjanta. Jak ocenia pan relacje między między PSL, a Platformą?

W koalicji to jest normalne, że toczy się dyskusja. Pewne priorytety, które są określane, żeby były realizowane, musi być wspólna decyzja. My akcentujemy pomysły na lubuską wieś i małe miasteczka, ale także w innych obszarach. Sposób ich realizacji był dla nas niejednokrotnie nie do przyjęcia ze względu na to co robiła Platforma. Dziś myślę, że to porozumienie lepiej reguluje zasady współpracy. Szczególnie w obszarze wsi udało się pozyskać więcej korzyści np. w programach unijnych. Chcemy by z Regionalnego Programu Operacyjnego kilkanaście procent trafiło na tereny wiejskie. Potrzebne są inwestycje w dostęp do internetu, wodociągowanie wsi czy rozwój dróg. Chcemy by pieniądze trafiły do samorządów biedniejszych. To był zawsze problem, bo w starciu, w konkursach z bogatszymi gminami, te ubogie często nie posiadały nawet wkładu własnego do dużych inwestycji.