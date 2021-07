Starcie Włókniarza Częstochowa ze Stalą Gorzów może zadecydować o tym, dla kogo wielka czwórka

Z czego to wynika? Nie można wykluczyć, że ten mecz zadecyduje o tym, która z drużyn na koniec sezonu zasadniczego awansuje do play off. Oczywiście, może też się zdarzyć, że oba zespoły wejdą do pierwszej czwórki i pojadą o medale drużynowych mistrzostw Polski, ale nie ma wątpliwości, że punkty zdobyte pod Jasną Górą przybliżą do postawionego na ten rok celu.

W pierwszym spotkaniu na stadionie im. Edwarda Jancarza wygrali częstochowianie różnicą dwóch „oczek”, więc jeśli ponownie zwyciężą, to uzyskają trzy punkty meczowe - dwa za triumf nad Stalą i bonus za lepszy bilans w dwumeczu. Gdyby tak się stało, to sytuacja gorzowian w tabeli rozgrywek skomplikowałaby się. „Lwy”, zajmujące aktualnie piąte miejsce, miałyby tyle samo „oczek” w ligowym zestawieniu, ile gorzowianie, ale jako że dwukrotnie pokonywali ich w bezpośrednich starciach, to byliby wyżej. I analogicznie - jeśli trzy duże punkty trafiłyby na konto Stali, plasującej się obecnie na drugiej pozycji w rozgrywkach, to ta powiększyłaby przewagę nad podopiecznymi Piotra Świderskiego do sześciu „oczek”. I tym samym zwiększyłaby swoje szanse na jazdę w półfinale. Stąd też to starcie zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bo chętnych na play off jest pięć ekip, a jedynie cztery będą mogły ścigać się w tej fazie.