Stare zdjęcia Zielonej Góry. Każde opowiada jakąś historię. Zobaczcie niezwykłe fotografie! Leszek Kalinowski

Lubimy wracać pamięcią do dawnej Zielonej Góry. Choć była mniejsza, mniej nowoczesna, to jednak wiele miejsc nam się podobało. Z różnych względów. Mamy do nich sentyment. Nic więc dziwnego, że wszelkie wydarzenia, kiedy wracamy do przeszłości, cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.